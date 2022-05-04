17 смышлёных котиков, которые решили, что хватит сидеть на шее у хозяина, и нашли работу

Кошек обожают во всех уголках планеты. Они могут быть грациозными, умилительно неловкими, энергичными и редкими лежебоками. Но все они без исключения обладают невероятным интеллектом. Мы собрали фото, которые показывают, как бы выглядели коты, если бы решили самостоятельно зарабатывать себе и хозяину на пропитание. На услуги пушистых специалистов точно был бы немалый спрос. Вы только взгляните на них!

Кошка усердно работает, чтобы заработать денег и прокормить меня

Вам так повезло! А мой приносит мне только игрушки и жуков.

Она заслуживает повышения!

Котик-строитель

Суровый продавец арбузов

Подрабатывает в качестве фона для фотографий

Познакомьтесь, мой новый парикмахер

Очаровательный бариста

Этот бариста просто сбрасывает ваш напиток с прилавка после того, как он был приготовлен.

Добро пожаловать в Мяубакс.

Вам что-то подсказать? Уже выбрали?

Быть сантехником не просто, если у тебя лапки

Обожаю своего инструктора по йоге

Это Баттерс. Она работает водителем грузовика уже четыре года

Моя сестра сегодня плохо себя чувствует и не может работать. Маффин вызвался её подменить

Гроза морей

Учитель тщательно проверяет моё домашнее задание

Главный супервайзер

Младший помощник ветеринарного врача

Позвольте воспользоваться моим портативным кошачьим сканером.

Я бы доверила этому врачу свою жизнь.

Мой научный руководитель очень мягкий и пушистый

Он передаёт кошачий разум прямо через твои пальцы! Умный кот!

Он также является терапевтом на неполный рабочий день.

Дэн осваивает профессию почтальона

Все коробки в этом офисе разорваны в клочья.

Извините, сэр, но сегодня по какой-то неясной причине у нас полностью закончились почтовые голуби.

Другие котики тоже не теряют времени зря и работают по-своему. Здесь вы можете посмотреть на фотографии пушистиков, которые решили немного пошалить и навести суеты.