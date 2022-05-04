17 смышлёных котиков, которые решили, что хватит сидеть на шее у хозяина, и нашли работу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

17 смышлёных котиков, которые решили, что хватит сидеть на шее у хозяина, и нашли работу

17 смышлёных котиков, которые решили, что хватит сидеть на шее у хозяина, и нашли работу

Кошек обожают во всех уголках планеты. Они могут быть грациозными, умилительно неловкими, энергичными и редкими лежебоками. Но все они без исключения обладают невероятным интеллектом. Мы собрали фото, которые показывают, как бы выглядели коты, если бы решили самостоятельно зарабатывать себе и хозяину на пропитание. На услуги пушистых специалистов точно был бы немалый спрос. Вы только взгляните на них!

Кошка усердно работает, чтобы заработать денег и прокормить меня

Вам так повезло! А мой приносит мне только игрушки и жуков.

Она заслуживает повышения!

Котик-строитель

Суровый продавец арбузов

Подрабатывает в качестве фона для фотографий

Познакомьтесь, мой новый парикмахер

Очаровательный бариста

Этот бариста просто сбрасывает ваш напиток с прилавка после того, как он был приготовлен.

Добро пожаловать в Мяубакс.

Вам что-то подсказать? Уже выбрали?

Быть сантехником не просто, если у тебя лапки

Обожаю своего инструктора по йоге

Это Баттерс. Она работает водителем грузовика уже четыре года

Моя сестра сегодня плохо себя чувствует и не может работать. Маффин вызвался её подменить

Гроза морей

Учитель тщательно проверяет моё домашнее задание

Главный супервайзер

Младший помощник ветеринарного врача

Позвольте воспользоваться моим портативным кошачьим сканером.

Я бы доверила этому врачу свою жизнь.

Мой научный руководитель очень мягкий и пушистый

Он передаёт кошачий разум прямо через твои пальцы! Умный кот!

Он также является терапевтом на неполный рабочий день.

Дэн осваивает профессию почтальона

Все коробки в этом офисе разорваны в клочья.

Извините, сэр, но сегодня по какой-то неясной причине у нас полностью закончились почтовые голуби.

Другие котики тоже не теряют времени зря и работают по-своему. Здесь вы можете посмотреть на фотографии пушистиков, которые решили немного пошалить и навести суеты.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Ольга Будина возмущена словами Андрея Макаревича
Ольга Будина возмущена словами Андрея Макаревича
Павел Деревянко рассказал, какие девушки ему нравится
Павел Деревянко рассказал, какие девушки ему нравится
В Halo Infinite добавили помощника Clippy из Microsoft Office
В Halo Infinite добавили помощника Clippy из Microsoft Office
3 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
3 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
17 смышлёных котиков, которые решили, что хватит сидеть на шее у хозяина, и нашли работу
17 смышлёных котиков, которые решили, что хватит сидеть на шее у
Шахназаров назвал имена гомосексуалистов в шоу-бизнесе в ответ на заявление Киркорова
Шахназаров назвал имена гомосексуалистов в шоу-бизнесе в ответ на
Владимир Соловьев отправился на линию фронта
Владимир Соловьев отправился на линию фронта
Ремонт кофемашины Saeco: неисправности Саеко
Ремонт кофемашины Saeco: неисправности Саеко
Как выбрать кофемашину для домашнего использования
Как выбрать кофемашину для домашнего использования
В Halo Infinite на Xbox Series S добавили режим 120 FPS
В Halo Infinite на Xbox Series S добавили режим 120 FPS
Самые лучшие и самые худшие черты характера Рака
Самые лучшие и самые худшие черты характера Рака
Александр Васильев рассказал о своем романе
Александр Васильев рассказал о своем романе

Топ на сегодня

Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в платье-трансформере и другие эффектные образы
Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в
Биография президента Франции Макрона: личная жизнь, родители, жена, дети, последние новости (фото)
Биография президента Франции Макрона: личная жизнь, родители, жена,
Сын Анны Седоковой не узнал маму
Сын Анны Седоковой не узнал маму
Вера Брежнева лишились гастролей в Турции
Вера Брежнева лишились гастролей в Турции
Отец Михаила Ширвиндта заявил, что работы нет, пить и курить тоже не дают
Отец Михаила Ширвиндта заявил, что работы нет, пить и курить тоже не

Еще по теме

37-летний мужчина заигрывал в Starbucks с девочкой-бариста
Международный день кошек: звезды и их питомцы
Сторонники Дональда Трампа начали в США акцию против кофеен Starbucks
Курьезные костюмы для котиков на Хэллоуин (ФОТО)