3 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate

Вадим Карасев





Подписчики Game Pass Ultimate теперь имеют возможность забрать бесплатно 3 новых перка. Это бонусы для игр Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, For Honor и World of Warships Legends.

Перки подписчики Game Pass Ultimate могут забрать через приложение Game Pass на смартфоне, консоли или компьютере.

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2





В рамках перка игроки получат:

4 новых персонажей4 способности4 набора для персонализации4 эмоции200 звезд

И некоторые другие бонусы.

For Honor





Перк дает возможность получить героя Warmonger (Зачинщица), а также некоторые бонусы:

World of Warships Legends

эксклюзивная деталь для шлемаэлитные доспехи7 дней статуса «Легенда»3 ящика с материалами (случайное снаряжение)





В набор входят:

Британский крейсер Tier V LeanderФранцузский линкор премиум-класса Tier III Turenne

А также различные бустеры, внутриигровые предметы и другие бонусы.