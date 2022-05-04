Александр Ревва биография: личная жизнь, настоящая фамилия, родители, семья, жена, дети (фото)
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Александр Ревва биография: личная жизнь, настоящая фамилия, родители, семья, жена, дети (фото)

Александр Ревва биография: личная жизнь, настоящая фамилия, родители, семья, жена, дети (фото)
Александр Ревва проделал долгий и интересный путь, стал известным как Артур Пирожков благодаря своей харизме, внешности и нестандартной подаче личности. Никогда не знаешь, где увидишь Сашу в следующий раз: в фильме, клипе или юмористическом скетче. Ему интересны разные амплуа и все они удачны в его исполнении. Известный юморист, актёр, певец, участник скетчей и узнаваемый резидент Comedy Club — все это Александр Ревва. Биография и личная жизнь этого артиста интересна многим, и он всегда готов удовлетворить интерес своих поклонников.

О детстве и юности Саши Реввы



Александр Ревва (настоящая фамилия Эрва) — украинец с российско-эстонскими корнями. Вместе с сестренкой-двойняшкой Наташей он появился на свет в Донецке в сентябре 1974 года в очень молодой семье. Маме двойняшек на то время исполнилось всего 19 лет.

Отец Владимир Ревва оставил семью, когда малышам еще не было года, и все хлопоты по воспитанию двойни на себя взяла мама и бабушка. Любовь Николаевна много работала, чтобы обеспечить детей и свою мать, так что времени на общение с Сашей и Наташей оставалось немного. Уже будучи взрослым, шоумен делился воспоминаниями из детства, основное из которых — это нехватка маминого внимания и любви.


Когда двойняшки немного подросли, Любовь вышла замуж второй раз. Ее мужем стал вполне достойный, добрый и заботливый мужчина. Олег Рачев стал не только хорошим мужем, но и отличной поддержкой для детей.

С самого детства мама и бабушка замечали в Саше актерские повадки. И неудивительно: несколько поколений Ревва напрямую или косвенно имели отношение к искусству. Прадед Саши был работником консерватории, кроме этого мужчина обладал высоким интеллектом и особым складом ума: он с легкостью умножал в уме шестизначные числа, за что его имя даже внесли в Книгу рекордов Гиннеса.


Мама Александра долгое время была солисткой местного хора, а когда семья переехала в Хабаровск, отлично зарекомендовала себя как организатор концертов. Неудивительно, что, еще будучи ребенком, Александр мог расположить к себе публику, начиная от сверстников и заканчивая соседскими бабушками: организовывал юмористические постановки, показывал фокусы, демонстрировал успехи игры на гитаре.

В Хабаровске Любовь Ревва открыла клуб и, конечно же, сделала это семейным бизнесом: привлекла к организации Сашу и Наташу. Два года ребята вели танцевальный кружок. Но карьера хореографа закончилась, когда семья вернулась обратно в Донецк.

При выборе образования и будущей профессии Александр разрывался между здравым умом и зовом сердца. Конечно, ему хотелось стать творческой личностью, но он все же выбрал более практичное будущее и поступил в техникум промышленной автоматики, закончив его с отличием. После этого он получал образование в Политехническом институте и Академии управления, совмещал работу слесаря и менеджера.

КВН в жизни Реввы



КВН в биографии Александры Реввы стал отправной точкой карьеры артиста. Первые шаги на этом поприще Саша сделал с составе донецкой команды «Желтые пиджаки». На протяжении пяти лет молодой артист не только писал шутки, которые в дальнейшем не цитировали только ленивые, но и активно играл в основном составе. Внешность, актерское мастерство, умение перевоплощаться и подать себя с разных сторон — все это сыграло на пользу юмористу. Его заметили, запомнили и, конечно же, стали узнавать везде, где бы он ни появился. Так обычное хобби переросло в серьезную «зависимость» и довело актера до Высшей лиги. Место на телевидении парню было обеспечено.

Рассматривая варианты дополнительного заработка, Александр Ревва продавал свои сценарии и шутки другим юмористическим командам и пользовался большой популярностью. Так началась дружба с Михаилом Галустяном и командой «Утомленные солнцем». В очередной раз, когда Ревва принес в студию партию шуток, Михаил уговорил его поучаствовать в игре КВН в составе коллектива. Мачо Артур Пирожков и образ бабушки принесли ему настоящую славу и достойные гонорары.



Карьера на TV



В начале 2000-х популярность на телевидении начали набирать юмористические шоу, которые с успехом транслировались на коммерческих каналах. В 2005 году на свет появился проект Comedy Club, а в 2006 году ряды актеров этого шоу пополнил Александр Ревва. Саша выступал в тандеме с не менее известными комиками Харламовым, Батрутдиновым, Волей и другими выходцами из КВН. Это и стало залогом популярности шоу.

Довольно быстро Ревва начал выступать с сольными номерами. Его миниатюры пользовались особой популярностью: они давали возможность импровизировать и вовлекать зрителей и гостей программы.



В 2009 году Саша принял приглашение стать ведущим юмористической развлекательной программы «Ты смешной!» вместе с Андреем Рожковым, капитаном команды «Уральские пельмени». Артур Пирожков и Андрей Борисович показали себя во всей красе, но проект не задержался надолго: пошлость, выходящая далеко за рамки приличия, не вызвала восторга ни у зрителей, ни у телевизионных критиков.

На этом шоумен не остановился: время от времени он появлялся в качестве ведущего, участника или гостя различных развлекательных шоу и программ Первого канала. Но основные ресурсы шоумен решил направить на ресторанный бизнес. В 2010 году в одном из живописных уголков Москвы Ревва открыл заведение «Spaghetteria».



Актерская деятельность



Александр Ревва, чья биография и секреты семьи раскрыты далее, позиционирует себя как комедийный персонаж. И практически все его роли юмористического характера. Впервые актерское мастерство на профессиональном уровне Ревва продемонстрировал в одном из выпусков старого и всеми любимого юмористического киножурнала «Ералаш».

Спустя некоторое время поклонники заметили Сашу в комедийном мини-сериале «Люди Хе». Здесь же Ревва проявил свои продюсерские навыки. Кинематографическая карьера шоумена стремительно развивается: сегодня на счету Реввы десятки ролей разного плана, среди них и главные и эпизодические. Увидеть любимого актера можно в сериалах, фильмах, комедийных проектах. А услышать его голос — в дубляже мультфильмов и известных фильмов.



Музыкальная карьера



Карьеру исполнителя Саша строил под псевдонимом Артур Пирожков. Первые вокальные номера в исполнении артиста можно было слышать еще во времена КВН, но первая серьезная песня была презентована в 2010 году. Композиция «Песня друзей», исполненная в дуэте, — результат совместной деятельности с Димой Биланом. Следующие шаги были сделаны в направлении сольной карьеры. Сейчас на счету Артура Пирожкова более 20 синглов и более 20 оригинальных клипов.

Практически все композиции Реввы моментально становятся популярными среди молодежи: легкие тексты и заводная ритмичная музыка делает их хитами. Например, клип «Алкоголичка» за 24 часа набрал 4 млн просмотров, а «Чика» за 6 месяцев — более 7 млн.


О личной жизни шоумена



Александр Ревва, его биография, жизнь родителей и сестры — все это вызывает интерес публики. Первые серьезные отношения с девушкой пришлось завершить стремительно: причиной этому стал родной отец Саши. Владимир Ревва оказался отчимом любимой девушки Лены и после «знакомства» с ним дружба молодых людей закончилась.

Но комом был лишь первый блин. В 2004 году Саша на сочинской дискотеке заприметил довольно интересную девушку и решил во что бы то ни стало привлечь внимание красотки. В этот вечер он спустил все деньги на лимузин, чтобы отвезти ее домой. Девушка уехала в Краснодар спустя пару дней, но общение и не прерывалось. Молодые люди часто созванивались, а спустя три года стали супругами.



В 2007 году молодая пара стала родителями девочки Алисы. За имя дочери родителям пришлось повоевать между собой. Саша очень хотел подойти неординарно и назвать малышку Люция. В сочетании с фамилией это бы звучало как «революция». Но мама все же отстояла свое мнение. Во второй раз семья Ревва стали родителями спустя 6 лет, в 2013 году у них родилась дочь Амелия.

Семейство Ревва смело можно назвать образцовым: в 2020 году они получили статус самой стильной пары года по версии канала Fashion TV. Пару скрепляют не только семейные узы: они активно развивают семейный бизнес.



Интересные факты о Ревве



Несколько фактов о шоумене:
Как утверждает сам Александр Ревва, о чьей биографии мы говорим, настоящая фамилия его Эрва. Фамилию Ревва предки взяли, когда переехали из Эстонии в Украину.
Почти до 18 лет Сашу все называли Шура. Это имя «приклеилось» к нему из детства: так его величала любимая бабушка, которая принимала активное участие в воспитании внуков.
Мама Александра долгое время не признавала юмор сына, особо остро реагируя на пошлые шутки и ненормативную лексику, которая является неотъемлемой частью сценариев «Камеди Клаб».
Ключевую роль в создании семьи Анжелики и Саши сыграло то, что она не знала о популярности шоумена. Девушка с Кипра была в Сочи в гостях.
В КВН Саша попал случайно, после участия в конкурсе «Дебют первокурсника». И даже войдя в состав команды, долго не воспринимал КВН как хобби. Кстати, мама Реввы была против такого увлечения.
Сегодня Александр Ревва входит в список самых высокооплачиваемых артистов России. В среднем за одно выступление ему платят около 30 тысяч евро. Но в карьере артиста были и исключительные моменты — например, 200 тысяч евро за выступление продолжительностью в 40 минут.


Итоги

Александр Ревва родился в Донецке 10 сентября 1974 года. Прошел путь от слесаря до одного из самых высокооплачиваемых артистов России. Женат, воспитывает двух дочерей.
# Шоу-бизнес
По материалам: Клео

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