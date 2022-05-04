Александр Васильев рассказал о сексуальном образе женщины

Историк моды Александр Васильев признался, на что клюют мужчины. Ведущий провел прямой эфир для своих подписчиков на YouTube-канале Formulamodis, рассказывая, как составить привлекательный женский образ, мимо которого мужчины вряд ли смогут пройти мимо. Историк моды заметил, что представители сильной половины человечества четко реагируют на обувь с лямками на лодыжках, прически с припущенными прядями и рубашки с расстегнутыми пуговицами наверху.Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Важны и акценты, заметил Александр Васильев. Мужчин притягивают изящные браслеты на запястьях, кольца, которые подчеркивают красивые руки и пальцы. «Помада — это самое сексуальное у женщины! Это помада, которая становится центром внимания. Если она хорошо контрастирует с зубами — это очень привлекательно!» — сказал Васильев.