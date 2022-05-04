Александр Васильев рассказал о своем романе

Историк моды Александр Васильев откровенно рассказал об отношениях с Плисецкой. Знаменитый ведущий «Модного приговора» Александр Васильев за свою долгую жизнь водил знакомство со многими великими женщинами. Учитывая, что в молодости историк моды был прекрасен и строен как кипарис и к тому же не страдал излишней скромностью, можно предположить, что и романов, в том числе со знаменитостями, у него было предостаточно. Что уж говорить, если и сейчас его партнерши по передаче Надежда Бабкина и Эвелина Хромченко посматривают на своего коллегу с явным блеском в глазах.Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А когда-то судьба свела дизайнера одежды с самой великой «лебедью» Майей Плисецкой. Встретились они на одном из светских приемов в Париже и разговорились за столом. Сближению способствовал тот факт, что все общество говорило на французском, а этот язык артистка не знала и чувствовала себя неуютно. Узнав профессию чудесно казавшегося рядом земляка, балерина попросила Васильева сделать ей несколько эскизов костюмов для будущей постановки балета «Чайка» в Риме. Идеи русского художника костюмов ей не совсем пришлись по душе, но они начали общаться. Ходили по магазинам, Васильев мог зайти в гримерку к Плисецкой и даже выполнял некоторые ее деликатные просьбы. «Не могу сказать, что стал ее другом, но Плисецкая с радостью начала общаться со мной, приглашала на выступления, звала в гримерку, дарила свои пуанты, обращалась с довольно интимными просьбами — расстегнуть ей пачку», — рассказал о событиях давно минувших дней историк моды в соцсетях, приложив в доказательство совместное фото с легендой балета.