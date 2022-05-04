Ани Лорак отправила 11-летнюю дочку к отцу в Турцию
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Ани Лорак отправила 11-летнюю дочку к отцу в Турцию

Ани Лорак отправила 11-летнюю дочку к отцу в Турцию
Певица Ани Лорак осталась без концертов в России, на Украине и в других странах. Дочь артистки в это время находится с отцом в Турции. Ани Лорак попала в список нежелательных персон на Украине, а также лишилась звезды на театральной площади в Черновцах, где провела детство. Власти посчитали, что населенный пункт не могут представлять люди, не поддерживающие курс страны. 43-летняя певица предпочитает хранить молчание, но на диву все равно периодически обрушивается шквал критики. Сейчас исполнительница не появляется на публике, удалилась из соцсетей, не дает концертов. Ближайшие выступления запланированы только на осень. Недавно стало известно, что концерт артистки отменен и в престижном отеле турецкого Белека. Кроме того, владельцы гостиницы посчитали нужным отказаться от выступлений Валерия Меладзе, Веры Брежневой и Елки. Они аргументировали такой ход сложной ситуацией в мире.
Дочь Ани Лорак с отцом Муратом Налчаджиоглу Пока певица выпала из шоу-бизнеса ее дочь София проводит время с отцом — сейчас 11-летняя девочка находится в Турции. Вместе с родными она гуляет по торговым центрам и кафе. На днях семья Мурата Налчаджиоглу устроила небольшое торжество, у одной из родственниц бывшего мужа Лорак был день рождения. Развод пары был скандальным — Мурата уличили в измене, бывшие супруги долго не общались. Но потом им удалось выстроить отношения ради общего ребенка. В какой-то момент общественность даже предположила, что Ани и Мурат снова вместе — так трогательно они танцевали и обнимались на светском мероприятии. Но слухи не подтвердились. Сейчас Налчаджиоглу счастлив в отношениях с новой избранницей — в конце прошлого года он сделал девушке предложение руки и сердца.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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