Анонсирована игра Running on Magic — платформер про мага и Мрачного Жреца
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Анонсирована игра Running on Magic — платформер про мага и Мрачного Жреца

Анонсирована игра Running on Magic — платформер про мага и Мрачного Жреца


Издательство Meteorbyte Publishing и разработчики из студии Gusarapo Games представили новый проект — Running on Magic. Игра в жанре платформера с принудительной боковой прокруткой выйдет на всех актуальных платформах, том числе на Xbox One и Xbox Series X | S, летом этого года.

Разработчики Running on Magic обещают несколько режимов сложности для сюжетной кампании, при этом будет и бесконечный режим — где скорость постоянно увеличивается. В Running on Magic игрок берет на себя роль отчаявшегося мага, который пытается спастись от Мрачного Жреца, для чего ему нужно преодолеть полосу препятствий. В игре будут динамически генерируемые уровни, пиксельная графика и возможность соревноваться с друзьями через таблицу лидеров.

Ниже можно посмотреть первый трейлер Running on Magic.


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По материалам: newxboxone

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