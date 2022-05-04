Биография Дроздова Николая: личная жизнь, сколько лет ведущему, жена, дети (фото)

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Любимец миллионов телезрителей, ведущий Николай Дроздов, в биографии которого неизменно присутствуют звания популяризатора научных знаний и активного участника общественной жизни, пропагандиста животного мира, является продолжателем древнего дворянского рода. В семье по материнской линии был ординарец великого русского полководца, а по отцу — святой митрополит Филарет. Но не это обстоятельство, а увлеченность, харизма, запоминающаяся убедительная манера изложения сделали его популярным и узнаваемым больше, чем некоторые звездные актеры.Будущий знаменитый телеведущий Н. Н. Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве. В роду у него были:Филарет, выдающийся деятель православной веры;Иоанн, настоятель главного храма в Рязани;участник Бородинского сражения, ординарец М. Кутузова.Отец — профессор химии, и мама, помощница академика П. Лукомского, врач-терапевт 5-й ГСБ, на этом фоне несколько блекнут. Но в своей биографии Николай Николаевич Дроздов неизменно упоминает о том, что он гордился ими, и не генеалогическое дерево, а именно родители вырастили его таким увлекающимся и настойчивым человеком. Его брат стал ветеринаром, и многие десятилетия занимался лечением животных в клинике.В воспоминаниях о детстве фигурируют бомбежки в Великую Отечественную, работа отца на конезаводе, любовь к лошадям и настойчивое желание стать кентавром, рожденное чтением древнегреческих мифов. С 12-летнего возраста будущий ученый подрабатывал на племенном заводе младшим табунщиком. Увлеченность наукой унаследована от отца, который интересовался разными, порой далекими друг от друга научными направлениями. Он не смог передать сыну свою одержимость органической химией. Способному мальчику были ближе живые существа и их естественная среда обитания.В биографии Николая Дроздова указывается дата поступления в МГУ, но он ушел со второго курса, чтобы работать на фабрике по пошиву одежды, что показалось ему более перспективным направлением и в творческом, и в материальном плане. Талантливому юноше легко даются разноплановые направления: он достиг высокого профессионального мастерства и в амплуа портного, но, проработав на этом поприще 1,5 года, поступил в пединститут, чтобы заняться зоологией. Через 3 года, вернувшись в МГУ, он продолжил свое прежнее образование на кафедре биогеографии.Там он прошел в аспирантуру, защитил кандидатскую, через несколько лет работы на кафедре получил звание доцента. Приход бессменного лица на экране телевизора в программу, которая при нем стала неотъемлемой составляющей отечественного телевидения, состоялся не без элемента случайности. К. А. Згуриди, создатель и режиссер «В мире животных» пригласил профессора А. Чельцова, но тот не смог прийти по причине тотальной занятости и отправил вместо себя молодого и обаятельного кандидата наук Н. Дроздова.Д. Черницкий, специалист по истории телевидения: «Впоследствии Николай Николаевич стал консультантом телепередачи и фильмов, которые снимал Згуриди. Ведущим программы стал В. Песков, знаменитый журналист и эколог. Спустя 2 года Песков предложил взять его вторым ведущим, чтобы освободить время для других направлений своей интенсивной деятельности. Собравшись в дальнее путешествие, он не смог продолжать карьеру на телевидении, и Дроздов стал бессменным ведущим, настолько популярным, что его узнавали на улицах и просили автографы».На некоторое время научная работа была приостановлена, докторскую диссертацию Дроздов защитил только спустя 10 лет. Профессором он стал в в 1999 году, однако все это время неустанно и плодотворно трудился:Результатом стажировки в Австралии стало великолепное описании континента в книге под названием «Полет бумеранга».Работая в Заире, стал членом комиссии МСОП по нацпаркам страны, объездил множество роскошных мест первозданной природы, в одной из поездок были сделаны первые фото горных (восточных) горилл.Пребывание в Индии привело его на стезю вегетарианства.Многочисленные путешествия по малоисследованным местам территории Советского Союза принесли весомые результаты. В багаже ученого прибавилось восхождение на Эльбрус.На «Каллисто» побывал на островах Фиджи и Тонга для изучения охраны и использования островных систем.Вместе с экипажем ледокола «Ямал» отправился к Северному полюсу, а на судне «Дискавери» прошел вдоль побережья Северной Америки.Докторскую диссертацию защитил в Петрозаводском университете, сделав блистательный научный доклад. Это мероприятие не помешало ученому 20 лет назад отправиться в зону арктического холода и прожить неделю в ледовом лагере.Сколько лет Николай Дроздов занимается педагогической, популяризаторской и просветительской деятельностью, подсчитать сложно: вернувшись после австралийской стажировки, он стал преподавателем кафедры в МГУ. Комиссия экологов «Глобал-500» внесла его в список мировых ведущих экологов и специалистов по охране природы.Результаты каждой экспедиции, всех предпринятых путешествий непременно были отражены в научных исследованиях, научно-популярных публикациях и даже в полноценных, доступно и живо написанных книгах.Николай Николаевич занимает активную общественную позицию, (одобрил присоединение Крыма к России, 8 лет назад избран в Общественную палату РФ). «В мире животных» была удостоена премии ТЭФИ в номинации «Лучшая просветительская программа». Ведущий принимал участие в написании более десяти книг из серии, созданной по мотивам его программ. Стал автором монографии, соавтором 7-томного издания «Жизнь животных», учебников и пособий для учителей. Этот неординарный человек — член Российской академии естественных наук, РЭА, АН Нью-Йорка, награжден премией ЮНЕСКО, медалью А. Эйнштейна.Н. Н. Дроздов принимал участие в телевизионных реалити-шоу, вел программы на радио, принимал участие в работе команды КВН, в юбилейной серии игры «Что? Где? Когда?». Он кавалер нескольких орденов, награжден почетными и памятными медалями международных комитетов, объединений и организаций. Все это — пример того, как творческий, одаренный и активный человек может трудиться плодотворно на литературной, научной, общественной и педагогической ниве, приносить людям не только знания и пользу, но и удовольствие от общения с природой.В жизни Николая Николаевича было два брака. Первый, заключенный в студенческие годы, как и большинство таких брачных союзов, оказался неудачным опытом семейной жизни. С первой женой Инной он прожил недолго, но в браке родилась дочь, которую назвали Надеждой. Она закончила вуз и стала географом, вела телепередачу на областном канале, а некоторое время спустя уехала в Таиланд и какое-то время жила там. По некоторым сведениям, она вернулась на Родину и проживает вместе с матерью.После развода с первой женой Дроздов на протяжении 20 лет напряженно работал, оставаясь холостяком, не думая, как устроить личную жизнь.Друзья поговаривали, что жену Дроздов привезет из очередной командировки, но вышло наоборот: Татьяна жила в его же доме, но на два этажа ниже. В один прекрасный день они встретились в лифте, познакомились и некоторое время спустя поженились. По иронии судьбы она тоже оказалась биологом, так что общих тем нашлось много. Второй брак длится уже более 40 лет.Их дочь Елена родила двух мальчиков, Филарета и Яна, занималась ветеринарией, но потом стала психологом. Уезжала с мужем в Австралию, но уже вернулась на Родину. Ее старший сын заканчивает кадетское училище.Несмотря на преклонный возраст, популяризатор науки чувствует себя неплохо, остается на пике активности. 8 лет назад он попал в больницу: боли в области позвоночника и конечностей стали результатом перенесенного ранее перелома позвоночника и ноги (первый — после ДТП, второй — за год до больничной койки). После выздоровления Николай Николаевич не снизил свой творческой активности:принимал участие в озвучивании художественных и научно-популярных фильмов, мультфильмов;был участником концертов, телевизионных шоу, развлекательных и биографических телепередач;до сих пор проводит прямые эфиры и ведет аккаунты в соцсетях.Николая Дроздова называют живой легендой, но он скромен и такие эпитеты не любит. В прошлом году получил звание самого стильного человека года по версии журнала GQ, но в интервью по поводу этого неожиданного признания сказал, что не стремился к этому и всегда одевался просто.Известный ученый любит кататься на лыжах, купаться в проруби, занимается верховой ездой, о которой не забывает с подросткового возраста. Этот навык неоднократно пригодился ему в дальних путешествиях. В конце июня ему исполняется 85 лет, и он уверен, что своим прекрасным самочувствием обязан вегетарианству.Николай Дроздов — известный телеведущий, автор нескольких книг и учебников, защитник природы и популяризатор знаний о ней. Происходит из семьи с разветвленным генеалогическим деревом, славными представителями по отцовской и материнской линии.Ведет разностороннюю деятельность, неоднократно удостоен наград и премий, человек поразительной одаренности, разносторонних интересов, активный творчески. Любимец многомиллионной телеаудитории передачи, в гостях у которой неоднократно побывали выдающиеся зарубежные зоологи и экологи.