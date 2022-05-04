Бритни Спирс обвинила отца в том, что он разрушил ее сексуальную жизнь: "Он заставил меня чувствовать себя уродиной"
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Бритни Спирс обвинила отца в том, что он разрушил ее сексуальную жизнь: "Он заставил меня чувствовать себя уродиной"

Бритни Спирс обвинила отца в том, что он разрушил ее сексуальную жизнь: "Он заставил меня чувствовать себя уродиной"

Певица Бритни Спирс, которая в прошлом году избавилась от опекунства своего отца, рассказала, что он серьезно повлиял на ее самооценку. О психологической травме певица написала в новом посте в инстаграме*, опубликовав фото, на котором ей 13 лет. В этом возрасте Бритни, по ее словам, считала себя красивой, но потом все изменилось.

Бритни отметила, что ее "бунтарские дни", которые и привели в итоге к опеке, были связаны с тем фактом, что она "всегда должна была быть идеальной и красивой", и из-за этого она "впадала в крайности и стала дикой и непослушной". Но даже тогда она считала себя привлекательной — все изменилось во время опекунства.

Одна вещь, которую опекунство сделало со мной и которая причинила мне боль больше всего, — это то, что мне всегда говорили, что я толстая и никогда не была достаточно хороша. Мой отец разрушил ядро моего существования, то, что заставляло меня чувствовать себя красивой, как в 13 лет, мою уверенность и даже мою сексуальную жизнь. Все испорчено напрочь! Он заставил меня чувствовать себя уродиной, поэтому я и была таковой. Поверьте мне, чувствовать себя красивой — это совсем другой мир. Я знаю, потому что я была свидетелем и того, и другого,

— призналась Бритни.


Бритни Спирс в возрасте 13 лет

Певица также написала, что избавилась от этого давления, когда закончилась опека, но психологическая травма останется с ней навсегда.

Мне стало так хорошо с собой. Я перестала так чертовски стараться — и да, я попала в совершенно новый мир. Я чувствовала себя прекрасной. Мне снова 13,

— написала Спирс.

Это не первый раз, когда поп-звезда выступает с осуждением в адрес членов своей семьи. Ранее Бритни уже говорила, что ее родственники "должны находиться в тюрьме" за то, как они обращались с ней.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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