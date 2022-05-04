Digital Foundry: реализация VRR на Playstation 5 хуже, чем на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





На Xbox Series X | S сразу после релиза была доступна функция VRR, а на Playstation 5 она появилась только на прошлой неделе. VRR (Variable Refresh Rate) — функция, которая позволяет получить более плавный игровой опыт, давая возможность телевизору регулировать частоту обновления в реальном времени в соответствии с частотой кадров на выходе игровой приставки.

Релиз функции VRR на Playstation 5 протестировали специалисты Digital Foundry. Нельзя сказать, что они остались в восторге от ее работы. Технические специалисты отмечают, что на консоли Sony функция поддерживает только определенные диапазоны частоты кадров. По их мнению, реализация VRR на Playstation 5 — это «шаг назад», в сравнении с реализациями на Xbox Series X | S или PC. Digital Foundry отмечают, что «она достаточно приемлема, но в конечном счете у нее нет компенсации низкой частоты кадров».

Компенсация низкой частоты кадров сводится к тому, как Playstation 5 использует VRR. Версия VRR от Sony имеет нижний предел 48 кадров в секунду. То есть, если FPS падает ниже этой цифры, VRR прямо не работает. Что касается Xbox, при работе в режиме 120 Гц версия для Xbox не имеет ограничения и использует VRR при любой частоте кадров, хотя в 60 Гц Xbox также имеет ограничение, установленное на 40 FPS.

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