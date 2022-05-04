Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми отдыхают в Италии
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Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми отдыхают в Италии

Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми отдыхают в Италии

Елена Перминова вместе с семьей отдыхает в Италии — в путешествие отправился и младший ребенок Елены и Александра Лебедева Саша, который родился в мае прошлого года.

Фотографиями Перминова активно делится со своими подписчиками в инстаграме*, не забывая показывать виллу, на которой живет семья, с мини-зоопарком с "ручными волками", а также живописные итальянские пейзажи. Успели путешественники и прогуляться по Риму, где Саша, похоже, особенно оценил местную кухню.


Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми Никитой, Ариной и Егором
Елена Перминова с дочерью Ариной


Сын Елены Перминовой и Александра Лебедева Саша

Не забывает Перминова показывать и свои модные образы, при этом удачные вещи она находит не только в своем гардеробе, но и в шкафу Александра Лебедева. Так, подписчиков Елены особенно заинтересовали голубые джинсы оверсайз, и они спросили, где модный блогер их взяла.

Это Zara. Джинсы моего мужа,

— написала Елена.




Насколько известно, официально свои отношения Перминова и Лебедев еще не оформляли, хотя вместе они уже почти 17 лет. В 2020 году Лебедев сделал Елене предложение, однако пышную свадьбу пара пока так и не сыграла. Перминова и Лебедев вместе воспитывают четверых детей: сыновей Никиту, Егора и Сашу и дочь Арину.




* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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