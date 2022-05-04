Елена Вожакина — биография: личная жизнь актрисы, национальность, муж, семья, рост (фото)

Детство и годы юности

Работа в театре

Карьера в кино

Личная жизнь

Елена Игоревна Вожакина — перспективная актриса театра и кино. Телезрителям девушка запомнилась по ролям в фильме «Перчатка Авроры» и в сериале «Лабиринты». В выборе будущей профессии Елена определилась еще в детстве, и это решение кардинально изменило ее биографию и личную жизнь.Вожакина Елена Игоревна родилась в Санкт-Петербурге 3 февраля 1991 года. Будущая актриса в семье была старшим ребенком, помимо нее родители воспитывали младшего брата и сестру. В детстве Елена была очень подвижным и активным ребенком. В свободное от учебы время занималась самодеятельностью.За постоянную тягу к импровизации и различные проделки родители называли Елену актрисой. Так семейное прозвище стало для девушки пророческим. Отец хотел, чтобы дочь поступила в юридическую академию, считал, что профессия актрисы не сможет дать обеспеченного будущего его старшей дочери.Но девушка решила изменить свою биографию, подав документы в академию театрального искусства в Санкт-Петербурге. Вожакиной удалось поступить с первого раза. Рост девушки составляет 177 см, вес 67 кг.С 2007 по 2012 год Елена обучалась на актерско-режиссерском факультете у известного профессора Юрия Красовского. На третьем курсе академии талант будущей актрисы был замечен, ее пригласили участвовать в постановках Александринского театра. Среди ее дипломных спектаклей стоит отметить:Кысь (Птица Паулин);Декамерон (Пиронелла);Лев зимой (Королева Элинор).Также были и другие, не менее значимые для карьеры актрисы роли в театральных постановках.Получив диплом об окончании академии театрального искусства, Вожакина продолжила работать в Александринском театре. В начале театральной карьеры девушка приняла участие в нескольких театральных постановках: «Гамлет» и «Живой труп». И хоть это были небольшие и весьма неприметные работы, талант Елены все же заметили театральные критики. Ее официально приняли в театральную труппу.Елене Вожакиной начали предлагать более серьезные роли на сцене, со временем каждая постановка становилась для актрисы более значимой и заметной. Она приняла участие в семи театральных работах талантливого режиссера Валерия Владимировича Фокина. Особенно стоит отметить постановку «Воспоминание будущего» (по Лермонтову).После чего девушке достались три роли в театральной постановке «Укрощение строптивой». Артистка одновременно сыграла вдову, трактирщицу и Катарину.В середине 2013 года Вожакина приняла участие в спектакле «Невский проспект. Городские этюды». Через несколько месяцев он был представлен на фестивале «Балтийский дом» и Международном фестивале.Через несколько лет девушка сыграла в постановке «По ту сторону занавеса», за основу для которой были взяты тексты известной пьесы «Три сестры». Эта работа имела огромный успех среди критиков и театралов, была удостоена премии «Золотая маска». Да и саму Елену наградили премией «Прорыв» как лучшую актрису постановки.На сегодняшний день девушка по-прежнему продолжает выступать на сцене Александринского театра. Артистка одновременно задействована в нескольких спектаклях:«Женитьба»;«Баня»;«Сегодня»;«Укрощение строптивой».Творческая биография Елены Вожакиной продолжала развиваться по нарастающей. В личной жизни актрисы было не все так гладко, в то время девушка еще не встретила свою вторую половинку.Елена Игоревна Вожакина отдает предпочтение выступлениям на театральных подмостках, но несмотря на это, артистка решила попробовать себя и в кино. Впервые она снялась в эпизодической роли в сериале «Ментовские войны». Спустя два года сыграла секретаршу по имени Лена в нашумевшем сериале «Тайны следствия». Далее было несколько эпизодических ролей в кинолентах «Улицы разбитых фонарей» и «Лекарство против страха».После этого для актрисы состоялся очередной прорыв в современном кинематографе. Она успела сняться в картине «Сердце ангела». Несмотря на то что эта роль была эпизодической, девушка работала на съемочной площадке с известными российскими актерами, такими как Михаил Пореченков и Андрей Мерзликин.Буквально через несколько месяцев талантливой артистке предложили главную роль в большом кино. Это был короткометражный сериал «Семь футов под килем». Ей досталась интересная роль модели и артистки по имени Марыся. Также стоит отметить ее работу в сериале «Улицы разбитых фонарей».Больше всего зрителям запомнилась роль Вожакиной в киноленте «Чужое гнездо» в 2015 году. Вместе с ней в киносъемках принимал участие известный российский артист Игорь Ливанов.Уже в 2016 году на киноэкранах можно было увидеть картину «Перчатки Авроры», в которой Елене досталась одна из главных ролей. В детективной истории идет речь о жизни девушки пушкинских времен и ее современницы. Однажды по воле судьбы девушкам пришлось встретиться.В начале 2018 года на суд зрителей был представлен сериал под названием «Лабиринты». Данная мелодрама была снята по всем правилам: любовь, измены, интриги. В этом же году девушка успела сняться в нашумевшем сериале «Клуб обманутых жен». В кадре исполнительница главной роли сыграла со Светланой Колпаковой и Любовью Грешновой.В 2019 году Елена Вожакина трудилась одновременно над несколькими сериалами:«Подсудимый»;«Агата и сыск».Не менее плодотворным для артистки оказался и 2020 год. На экраны вышел сериал «Реализация», а затем детективная кинолента «Первый отдел».Несмотря на успешную биографию, Елена Вожакина не раскрывает подробности своей личной жизни. Известно только то, что она до сих пор не замужем. Девушка всецело поглощена построением своей карьеры и у нее пока нет времени на создание полноценной семьи.Елена по-прежнему снимается в кино и играет в театральных постановках. У нее очень плотный рабочий график, но, несмотря на это, актриса все же мечтает иметь большую и очень дружную семью. По ее мнению, один малыш может вырасти эгоистом, поэтому в семье обязательно должно быть двое или даже трое детей.У актрисы есть аккаунт в социальных сетях, где она выкладывает многочисленные фото из гримерки, снимки с отдыха. Также можно увидеть ее фотографии с близкими родственниками и друзьями.