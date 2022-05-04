Furi получит DLC и next-gen обновление, но не на Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Furi получит DLC и next-gen обновление, но не на Xbox

Furi получит DLC и next-gen обновление, но не на Xbox


Релиз игры Furi состоялся почти 6 лет назад, и проект давно не получал никаких обновлений. Однако, сегодня разработчики из The Game Bakers неожиданно объявили, что игру планируют обновить до нового поколения консолей, плюс выпустить к ней новое DLC. Однако, все это пройдет мимо Xbox по неизвестным причинам.

17 мая игра Furi получит обновление до нового поколения Playstation, плюс выйдет DLC под названием Onnamusha. Обновление будет бесплатным, а DLC предлагают купить за $6,99. Но на Xbox не выйдет ни апдейт ни DLC. Портал Gematsu дополнительно уточнил вопрос по обновлению версии Furi для Xbox One до Xbox Series X | S, но получил ответ, что таких планов нет.

Дополнение Onnamusha добавит в игру нового бойца — Оннамушу Райдера. Ниже можно посмотреть трейлер этого DLC.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ремонт кофемашины Saeco: неисправности Саеко
Ремонт кофемашины Saeco: неисправности Саеко
Как выбрать кофемашину для домашнего использования
Как выбрать кофемашину для домашнего использования
В Halo Infinite на Xbox Series S добавили режим 120 FPS
В Halo Infinite на Xbox Series S добавили режим 120 FPS
Самые лучшие и самые худшие черты характера Рака
Самые лучшие и самые худшие черты характера Рака
Александр Васильев рассказал о своем романе
Александр Васильев рассказал о своем романе
Марат Башаров проехался по сбежавшим звездам
Марат Башаров проехался по сбежавшим звездам
Furi получит DLC и next-gen обновление, но не на Xbox
Furi получит DLC и next-gen обновление, но не на Xbox
Жигалова нашла тайный заработок Чулпан Хаматовой
Жигалова нашла тайный заработок Чулпан Хаматовой
Наталья Рудова едва не погибла в авиакатастрофе
Наталья Рудова едва не погибла в авиакатастрофе
Павел Прилучный признался, что такое любовь
Павел Прилучный признался, что такое любовь
Ольга Орлова рассказала об успехе через постель
Ольга Орлова рассказала об успехе через постель
Практика привлечения удачи «Договор с Фортуной»
Практика привлечения удачи «Договор с Фортуной»

Топ на сегодня

Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в платье-трансформере и другие эффектные образы
Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в
Биография президента Франции Макрона: личная жизнь, родители, жена, дети, последние новости (фото)
Биография президента Франции Макрона: личная жизнь, родители, жена,
Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма
Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма
Сын Анны Седоковой не узнал маму
Сын Анны Седоковой не узнал маму
Вера Брежнева лишились гастролей в Турции
Вера Брежнева лишились гастролей в Турции

Еще по теме

SnowRunner получит обновление до Xbox Series X | S в мае
SnowRunner обновят 31 мая до Xbox Series X | S — представлен трейлер
Обновление Assetto Corsa Competizione до Xbox Series X | S выйдет чуть раньше
Deliver Us The Moon обновят до Xbox Series X | S с трассировкой лучей