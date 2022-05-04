Furi получит DLC и next-gen обновление, но не на Xbox

Вадим Карасев





Релиз игры Furi состоялся почти 6 лет назад, и проект давно не получал никаких обновлений. Однако, сегодня разработчики из The Game Bakers неожиданно объявили, что игру планируют обновить до нового поколения консолей, плюс выпустить к ней новое DLC. Однако, все это пройдет мимо Xbox по неизвестным причинам.

17 мая игра Furi получит обновление до нового поколения Playstation, плюс выйдет DLC под названием Onnamusha. Обновление будет бесплатным, а DLC предлагают купить за $6,99. Но на Xbox не выйдет ни апдейт ни DLC. Портал Gematsu дополнительно уточнил вопрос по обновлению версии Furi для Xbox One до Xbox Series X | S, но получил ответ, что таких планов нет.

Дополнение Onnamusha добавит в игру нового бойца — Оннамушу Райдера. Ниже можно посмотреть трейлер этого DLC.

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