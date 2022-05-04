Инсайдеры Xbox получили прошивку, которая заметно упростит обновление игр
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Инсайдеры Xbox получили прошивку, которая заметно упростит обновление игр

Инсайдеры Xbox получили прошивку, которая заметно упростит обновление игр


Игроки на Xbox давно жалуются на проблему, которая присутствует на приставках уже не одно поколение. Если игра требует обновления, она сперва запускается, потом проходит некоторое время (вплоть до 30 секунд), а потом она закрывается и появляется сообщение, что требуется обновление. Инсайдеры Xbox получили обновление, которое исправляет эту проблему.

Теперь, если игре требуется обновление, игрок получит об этом сообщение сразу после попытки запустить игру. Не потребуется ждать десятки секунд, когда игра закроется и появится это сообщение, все произойдет почти мгновенно — пример можно ниже посмотреть на примере игры Forza Horizon 5, который продемонстрировала сотрудница Xbox Эден Мари. Сразу после отображения информации о необходимости обновления игры, будет вычислен размер этого апдейта.


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Стоит сказать, что пока нет информации о том, когда это обновление станет доступно всем игрокам на Xbox.

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По материалам: newxboxone

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