Иосиф Пригожин рассказал о своей даче в Швейцарии за сотни миллионов
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Иосиф Пригожин рассказал о своей даче в Швейцарии за сотни миллионов

Иосиф Пригожин рассказал о своей даче в Швейцарии за сотни миллионов
Продюсер Иосиф Пригожин признался о своей зарубежной недвижимости. Муж Валерия еще в далеком 2005 году купили в ипотеку под 1,5% годовых дом в Швейцарии на берегу Женевского озера. Особняк большой — 320 «квадратов». Сейчас его стоимость оценивается в 250 млн рублей. «Пару лет назад мы хотели ее продать и купить домик в Подмосковье, но не тут-то было, — рассказывает Иосиф Пригожин. — Пандемия спутала все карты: недвижимость за городом подскочила в разы: дешевле 10 млн долларов ничего нет. Цены в Подмосковье — просто космос! Поэтому так и остались при заграничной даче».
Иосиф Пригожин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» При этом Пригожин подчеркнул, что продолжает своевременно оплачивать коммунальные платежи, чтобы потом не было никаких проблем. «Так что и 2022-й, и 2023-й годы у меня закрыты», — цитирует слова Пригожина kp.ru. Кстати, сдавать дом звездное семейство не планирует, так как периодически туда приезжает старший сын Валерии Артемий, чтобы пожарить с друзьями шашлыки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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