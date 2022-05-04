Иосиф Пригожин высказался о сбежавшем Галкине и Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин высказал свое мнение по поводу текущей ситуации. Муж Валерии упрекнул уехавшего в Израиль Максима Галкина. Музыкальный продюсер рассказал, в чем не согласен с сыном генерала. 45-летний шоумен вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри в последний день зимы покинули Россию. Галкин готовится к большому туру по городам Израиля. Предупреждая вопросы зрителей, юморист сделал видеообращение, в котором высказал негативную оценку в отношении действий российской армии на Украине. Муж певицы Валерии заявил, что это оказалась большая ошибка бывшего ведущего шоу «Сегодня вечером». «Галкин талантливый артист. Сын генерала. Он неправ в одном. Он не может давать оценку происходящему. Обозначая какие-то обстоятельства, обозначая, он внутри не находится. Поэтому вот тут я с ним не согласен», — отметил Пригожин.Иосиф Пригожин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Вместе с тем, 53-летний музыкальный деятель обратился к журналистам, которые пишут крайне негативные статьи в отношении Аллы Пугачевой и ее мужа. Бывший продюсер Кристины Орбакайте призвал прессу уменьшить поток агрессии против эмигрировавших звезд. «Мы не должны делить своих и чужих. Это то, чего ждут от нас третьи лица. То, что сегодня мы начали, знаете, «охоту на ведьм». Ты не можешь сказать что-то поперек вообще, начинается агрессия, — это неправильно. Агрессии не должно быть. Вы, журналисты, вчера бегали за Галкиным и Пугачевой, чтобы взять у них интервью. Сегодня вы готовы их распять. Вот этого делать не надо», — цитирует Иосифа «Царьград».