Ирина Пегова в майские праздники побывала в родной деревне

Актриса Ирина Пегова поделилась фото из родных мест, куда уехала на майские праздники, навестить родственников. Ирина Пегова является известной актрисой. Она снялась во многих популярных сериалах «Акушерка», «Родные» и другие. Актриса играет на сцене МХТ им. Чехова, а порой ее можно увидеть на сцене в качестве певицы. Артистка демонстрировала свои таланты и в телевизионных шоу. В прошлом году она смогла блеснуть в шоу «Ледниковый период». После этого звезда даже похудела. Весной Пегова успевала работать, а также веселиться с друзьями. Она не раз оказывалась на хоккейных матчах. Актриса теперь все чаще носит платья и другие женственные наряды. Но 4 мая она оказалась в деревне возле Выксы, где живут ее родные. Там актриса росла. Она решила прогуляться по просторам, где есть поля и растут березки. Ирина предстала в куртке и без макияжа. Она запечатлелась на камеру.Ирина Пегова «Деревня! Обожаю деревенский бомж-стайл!» — заявила звезда. Встретила артистку собака Айка.Собака Айка «Айка в шоке!» — отметила Ирина Пегова. Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова. Многие осыпали ее комплиментами. «Обожаю вас, за искренность, натуральность», «Ирина,Вы самая лучшая актриса! Обожаю фильмы с Вами!», «Красотка на фоне весны», «Чистый воздух, пения птиц и тишина, которой нет в городе. Ирочка, весна это всё. Здоровья Вам и Танюши», «Самый классный стиль. Именно в нём свобода и прилив энергии👌», «Очаровательная бомжуля 😁», откликнулись поклонники актрисы.