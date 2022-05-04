IT-специалисты смогут оформить льготную ипотеку по ставке до 5% годовых
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IT-специалисты смогут оформить льготную ипотеку по ставке до 5% годовых

IT-специалисты смогут оформить льготную ипотеку по ставке до 5% годовых

11:50  Автор: Варвара Комарова


Источник: Правительство России



В России дан старт программе льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщается на сайте Правительства.

В марте Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручил обеспечить меры поддержки отечественной IT-отрасли. В частности, подразумевались льготы по ипотеке и отсрочка от армии для сотрудников российских IT-компаний.

«Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке — до 5% годовых — смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Максимальный размер займа при этом в регионах-миллионниках составит 18 миллионов рублей, в других — 9 миллионов», — сказал Мишустин.

По его словам, планируется, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 миллиардов рублей.

В конце апреля первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак предложил включить в число получателей IT-льгот не только программистов и разработчиков, но и преподавателей и работников радиоэлектронной промышленности.


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#недвижимость #IT #ипотека #льготы

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По материалам: pnp.ru

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