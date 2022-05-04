Как выбрать кофемашину для домашнего использования

Вадим Карасев

Настоящим ценителям кофе живется несладко. Ведь на приготовление излюбленного напитка уходит много времени. Растворимый кофе мы не обсуждаем, так как этот напиток невозможно назвать даже кофе. Однако на сегодняшний день на рынке представлено большое количество автоматических кофемашин, которые способны за пару минут приготовить ароматный кофе. данко как выбрать аппарат и на что стоит обратить внимание? В данной статье мы разберем, как выбрать кофемашину для дома.

Что такое кофемашина?

Кофемашина - это современное устройство, которое было разработано для таких заведений, как ресторан, кафе и так далее. Однако многие люди пожелали приобрести такой аппарат себе домой. Производители откликнулись на такое пожелание клиентов и изобрели автоматические кофемашины для домашнего использования. Они отличаются от профессиональных производительностью, мощностью, стоимостью и размерами.

На что стоит обратить внимание при выборе кофемашины?

Жернова. На сегодняшний день существует два вида жернов: стальные и керамические. Керамические жерновы стоят дороже, но прослужит намного дольше.

Две чашки кофе. Если у вас в семьи большинство любителей кофе, то стоит задуматься о приобретении модели, которая способна приготовить за раз две чашечки ароматного кофе.

Капучинатор. Если вы любите пить латте или капучино, то стоит обратить внимание на наличие капучинатора в кофемашине.Автоматический капучинатор позволит сэкономит ваше время.

Система очистки. Во многих современных моделях предусмотрена опция самоочистки от накипи. Если вы приобрели модель без данной опции, то не забывайте делать это самостоятельно. Внимательно прочитайте инструкцию от кофемашины - обычно в ней написано как и какие средства необходимо проводить очистку кофейного оборудования. Если вы не будете своевременно совершать очистку аппарата, то в скором времени устройство выйдет из строя.

Размеры. Стандартный размер автоматической кофемашины - 25*40*40 сантиметров, если у вас небольшая кухня, то необходимо сначала определиться с местом под кофейное оборудование, а потом ищите подходящую по размерам модель.

Ассортимент напитков. Бюджетные модели готовят ограниченное количество напитков: обычно это американо и эспрессо. Более дорогие модели способны приготовить от эспрессо для горячего шоколада.

Чем кофемашина отличается от кофеварки?

Кофемашина - это полностью автоматическое оборудование для приготовления кофейных напитков: от помола кофейных зерен для получения молочной пенки для капучино. Приготовление кофе в кофейном оборудование предполагает минимальное участие человека - обычно оно заключается в нажатии на кнопку.

И тогда автоматическая кофемашина осуществляет следующие процессы:

помол кофейного зерна;

молотый кофе засыпается в заварной механизм;

кофе прессуется в таблетку;

таблетка предварительно смачивается;

вариться кофейный напиток;

сбрасывается отработанный жмых в отдельный контейнер.

Итак, давайте же коротко поговорим о выборе кофемашины.

При подборе кофейного оборудования необходимо заранее решить, какой кофе вам нравится больше всего, и как часто вы его пьете.

Если вы желаете приобрести капсульную кофемашину, то необходимо заранее определиться с капсулами и их стоимостью.

Обязательно прочитайте отзывы про кофемашину.

Уделите внимание регулировке степени помола кофе и крепости приготовленного напитка.

Материал жерновы - не играет особой роли для вкус кофе. Хотя многие кофеманы утверждают, что только керамические жерновы не портят вкус кофе.

Компания “Кофес” осуществляет продажу автоматических кофемашин следующих брендов: Нивона и Саеко. На сайте https://kofes.ru/catalog/avtomaticheskie-kofemashiny/ представлен каталог кофемашин с доставкой. Вы можете осуществить заказ прямо на сайте.



