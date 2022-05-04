Максим Матвеев — биография : личная жизнь, жена, семья, родители, новости (фото)

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Некоторые зрители запомнили молодого актёра с яркой внешностью — Максима Матвеева в одном из первых его фильмов «Стиляги». На сегодняшний день артист воплотил 14 образов в театральных пьесах и 39 киноролей. Почитатели его многогранного таланта хотят знать информацию о биографии Максима Матвеева.Максим Александрович Матвеев родился 28 июля 1982 года в городе Светлый недалеко от Калининграда. Отец зарабатывал рыболовецким промыслом. Мама — гуманитарий с филологическим образованием, библиотечный работник. Биографические данные актёра Максима Матвеева свидетельствуют, что его родители спустя три года после появления сына на свет официально оформили развод. Воспитывали будущую знаменитость дедушка с бабушкой по материнской линии. Дедушка ремонтировал суда на заводе, а бабушка продавала билеты на киносеансы в местном театре. Максим мог много раз посещать понравившиеся фильмы.В 1992 году Максим отметил десятилетие, а мама вторично вышла замуж, и семья переехала в Саратов. Здесь родился ещё один сын.1999 год ознаменовал для Максима окончание средней школы и получение серебряной медали. Желание стать актёром созрело далеко не сразу. Во время учёбы в школе хотел стать медицинским работником и получить образование по этой специальности. К завершению школьного курса уже думал о профессии юриста.Его величество случай свёл Максима с известным в театральных кругах педагогом В. В. Смирновым, рекомендовавшим будущему актёру подать документы в Саратовскую консерваторию на театральный факультет. Матвеева взяли на обучение и зачислили студентом второго курса.В 2002 году Максим завершил обучение в Саратовской государственной консерватории, носящей имя Л. В. Собинова. Были достигнуты определённые успехи, но Матвееву показалось это недостаточным, и он отправился покорять Москву. Его приняли на актёрский факультет при Школе-студии МХАТ. Обучение у мастеров Золотовицкого и Земцова дало свои плоды. Максим закончил учёбу в 2006 году и стал актёром театра имени А. П. Чехова. Большое значение в жизни Максима Матвеева сыграло сотрудничество с театром Олега Табакова.Актёрская судьба Максима Матвеева складывалась удачно. Почитатели его таланта посещали и посещают театральные площадки, смотрели и смотрят фильмы с его участием.Максим Матвеев получил приглашение играть в театре ещё до получения диплома об окончании театрального вуза. Ему поручили роль рыцаря Жоффрея в пьесе «Пьемонтский зверь». А спустя некоторое время он был задействован в спектакле «Последняя жертва».Разные интересные образы сыграны им в театре имени А. П. Чехова. Самые яркие постановки в его исполнении:«Король Лир»;«Тартюф»;«Солнце сияло»;«Сорок первый»;«Ивановы»;«Конёк-горбунок»;«Карамазовы»;«Пьяные»;«Идеальный муж»;«Дьявол»;«Кинастон» и др.Чтобы соответствовать образу роли в пьесе «Кинастон», актёр сбросил 20 кг. Многие почитатели таланта Матвеева были обеспокоены его худобой. Это говорит о том, что для актёра очень важно соответствие роли как внутреннее, так и внешнее.В кинематографе у Максима Матвеева всё складывалось удачно. Он дебютировал в картине «Тиски» режиссёра Валерия Тодоровского. Актёр был замечен, пошли приглашения на съёмки. Его карьера началась с ведущих ролей, без общего плана и эпизодов.Вехи кинематографических достижений:Далее последовали картины «Стиляги», «Тариф Новогодний», «Спасибо за любовь», «На крючке». В этих лентах сыграны роли главных героев (2007-2008).Параллельно с основной занятостью Максим Матвеев активно включился в благотворительную деятельность. Выступал перед больными в клиниках, в больничных клоунадах. С 2013 года Максим — член правления фонда «Доктор Клоун», занимающегося благотворительной деятельностью. Последовали и интересные проекты — Weekend, «Форт Росс», «Август восьмого».Следует отметить получение в 2014 году главных ролей в картинах «Тhе Телки», «Любит — не любит» и участие в короткометражном фильме А. Мелконян «Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены».Сериал «Анна Каренина. Воспоминания Вронского» режиссёра Карен Шахназарова вышел в 2016 году. Матвеев воплотил образ главного героя, получить роль Вронского ему удалось не сразу. Несколько кинопроб желаемого результата не дали, только рекомендации Владимира Меньшова возымели своё действие. На съёмки была приглашена и супруга Максима Матвеева — Елизавета Боярская. Этот фильм высоко оценили зрители как выдающуюся режиссёрскую работу и игру актёров — Матвеева и Боярской в том числе.Участие Матвеева в съёмках международного сериала «Мата Хари» (2016) также не осталось незамеченным.Съёмки исторической картины «Матильда» наделали много шума. Матвеев не снимался в этом фильме, но принимал участие в процессе озвучивания главного героя, роль которого воплотил Ларс Айдингер. Ленту хотели запретить к прокату, посчитали, что фильм оскорбляет чувства православных. Звучали высказывания, что царь Николай Второй выставлен неподобающим образом в аспекте его отношений с известной артисткой балета Матильдой Кшесинской. Многочисленные проверки нарушений не обнаружили и работа над фильмом продолжилась.В киноленте «Игрок» (2018) Максим Матвеев сыграл роль математика Ставрогина, который с помощью своего метода обманывал казино. Максиму пришлось глубоко изучать привычки игроманов. В результате многие почитатели остались довольны его работой над ролью. В этом же году актёр снимается в фильме «Триггер». Главный герой — психотерапевт, использующий в своей работе чрезвычайно жёсткие методы.Фильм «Союз спасения» (2019). Здесь по-другому преподнесена история декабристов. Максим Матвеев успешно играет роль князя Трубецкого.Приключенческий детектив «Шерлок Холмс в России» — это сериал об известном сыщике, роль которого сыграл актёр Матвеев.Максим Матвеев, кроме непосредственных работ над фильмами, дублирует роли, озвучивает мультфильмы.В 2018 году Максиму Матвееву присвоено звание заслуженного артиста России Указом президента РФ.В биографии Максима Матвеева о его личной жизни говорится, что он имеет два брака. Первой женой актёра суждено было стать актрисе Яне Сексте, родом из Латвии. Их знакомство произошло в театральных стенах. Быстро развивающиеся отношения завершились бракосочетанием. После года в браке (в 2009) они оформили развод. Максим и Яна сохранили добрые отношения.Согласно биографическим данным, у Максима Матвеева в 2010 году появилась вторая жена — Лиза Боярская, продолжательница известной актёрской династии. После двух лет супружества у них родился сын Андрей (2012). Максим и Елизавета — яркая и красивая пара. Многие утверждали, что это счастливая семья.Слухи — главный враг многих отношений. Просочилась информация о возможном разводе, однако в отношении Лизы и Максима слухи не смогли выполнить свою вредоносную роль. Елизавета Боярская опровергла эту информацию. Она согласилась с тем, что есть некоторые трудности, так как супруги живут в разных городах: у Максима работа в Москве, у Лизы — в Санкт-Петербурге.Но это совсем не сказывается на качестве их отношений. Оба постоянно заняты в новых проектах, поэтому видеться приходится реже, чем хотелось бы. В подтверждение хороших отношений в семье говорит появление на свет ещё одного сына — Георгия (2018).Новости касаются предстоящих творческих проектов Максима Матвеева. Актёр очень востребован на различных съёмочных площадках. Следующим профессиональным шагом в раскрытии актёрского мастерства стало участие Максима Матвеева в художественном сериале «Спойлер» (2021). Сценаристы — Сергей Минаев и Андрей Цибульский. Остросюжетный фильм пока не вышел в прокат, премьера ожидается.Сейчас Максим Матвеев задействован в работе над фильмом «Вызов». Это ожидаемый всеми российский фильм о космосе, 12 дней работы над ним прошли непосредственно на борту Международной космической станции с 5 по 17 октября 2021 года. Режиссёр фильма — Клим Шипенко, выполнявший функцию оператора во время этого исторического полёта.Максим Матвеев — яркий представитель актёрской профессии. Трудности рассматривает как рубеж, который следует преодолеть. Умеет создавать неповторимые исключительные образы. Он не просто работает над каждой новой ролью — работа происходит и над самим собой. В этом Максим видит становление себя как профессионала.