Марат Башаров проехался по сбежавшим звездам

Актер Марат Башаров в шоке, что большие звезды сбежали. Артист осудил коллег, которые покинули Россию и всячески очерняют страну негативными высказываниями. Башаров считает, что Родину нужно любить так же, как своих родителей и близких. Башаров обратился к деятелям культуры, которые в сложное для страны время решили сменить пристанище. Актер недоумевает от подобного поведения. Марат отмечает, что многие звезды, выступающие с громкими антироссийскими речами, многим обязаны нашей стране. «В последнее время некоторые из моих коллег покинули Россию и, переехав на новое место жительства, начинают очернять нашу страну. Хочется сказать им: «Когда у вас здесь были хорошие гонорары, востребованность и успех, почему-то вы любили Россию, по крайней мере, не высказывались о ней негативно», — сказал 47-летний актер. Отметим, свое мнение он выразил после молитвы в Соборной мечети Москвы по случаю праздника Ураза-байрам.Марат Башаров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Родина — она как мать, как отец, как близкие. Россия, как и родители, дала многим ныне покинувшим нашу страну представителям искусства воспитание, образование, жилье, работу. А в ответ мы, то есть та самая Россия, где мы с вами сейчас живем, получаем от перевертышей кучу брезгливой отрыжки. Это безответственная позиция, она чужда мне и многим моим коллегам, верой и правдой работающим в России и любящим ее», — подчеркнул Башаров. Напомним, среди тех, кто уехал из России за последние несколько месяцев Максим Галкин и Алла Пугачева. Семья юмориста перебралась в Израиль. После скандальных высказываний, артист лишился не только рекламных контрактов и концертов в нашей стране, но и работы на Первом канале. Его место в шоу «Сегодня вечером» занял Николай Цискаридзе. Также отбыли в разных направлениях актрисы Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова, ведущая Татьяна Лазарева, журналист Юрий Дудь, музыкант Андрей Макаревич, рэпер Face и многие другие.