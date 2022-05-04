Мероприятие Xbox & Bethesda Game Showcase будет идти 90 минут

Вадим Карасев





Анонсированное мероприятие Xbox & Bethesda Game Showcase состоится 12 июня 2022 года, и Microsoft обещает много интересного — как новинок, так и подробностей о ранее анонсированных проектах. Ходят слухи, что почти каждая студия Xbox готова что-то показать в рамках Xbox & Bethesda Game Showcase, плюс должны быть выступления партнеров.

Как стало известно, Xbox & Bethesda Game Showcase будет стандартной для презентаций Xbox продолжительности. Пользователи обратили внимание, что при добавлении в Outlook события Xbox & Bethesda Game Showcase с его официальной страницы на сайте Xbox, под него резервируется 90 минут времени. Отметим, что 90 минут — стандартная продолжительность для крупной летней презентации Xbox.





Начнется Xbox & Bethesda Game Showcase в 20:00 по московскому времени 12 июня 2022 года. Здесь мы публиковали ссылки, где можно будет следить за мероприятием.