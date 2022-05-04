МИД: Финляндия и Швеция при вступлении в НАТО станут пространством борьбы с РФ

22:58 Автор: Наталия Васильева

Швеция и Финляндия в случае вступления в НАТО превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью испанской газете АВС, которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметила Захарова, суть существования НАТО — геополитическая конфронтация с РФ, при этом все разговоры об оборонительном характере альянса — фикция. Усилия НАТО нацелены на радикальную смену военно-политической ситуации в Европе, подрыв стратегического баланса сил и сдерживание России, отметила Захарова.

«В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?» — сказала официальный представитель МИД.





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По ее словам, проводимую Россией на Украине специальную военную операцию следует воспринимать как «следствие агрессивной экспансионистской политики НАТО под предводительством США, а не наоборот».

«Североатлантический блок шаг за шагом реализовывал курс на втягивание новых стран в свою орбиту, продвигаясь все ближе к российским границам и не обращая внимания на наши неоднократные предупреждения об опасности такого подхода для всей системы европейской безопасности», — подчеркнула Захарова.

#ЕС #международные отношения #НАТО

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