Минобороны РФ: Более 10 тысяч человек эвакуировано за сутки из Донбасса и Украины
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Минобороны РФ: Более 10 тысяч человек эвакуировано за сутки из Донбасса и Украины

Минобороны РФ: Более 10 тысяч человек эвакуировано за сутки из Донбасса и Украины

Тема: Военная операция на Украине


22:40  Автор: Наталия Васильева


Источник: РИА Новости



Около 10,6 тысячи человек были эвакуированы в Россию с территории Донбасса и Украины за последние сутки, из них 1,4 тысячи детей. Об этом заявил 4 мая на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА «Новости».

«Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 10 617 человек, в том числе 1 421 ребенок», — отметил Мизинцев.

Всего с начала спецоперации в Россию эвакуировались уже 1 114 318 человек, из них 199 348 — дети.

В ходе брифинга Мизинцев также отметил, что в Харькове украинские военнослужащие поставили гаубицы и реактивные системы залпового огня на территории цементного и коксохимического заводов, где находится большое число цистерн с ядовитыми веществами, в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам.

В случае разрушения емкостей может произойти выброс в атмосферу химических веществ с последующим попаданием на местность и в источники водоснабжения, что приведет к массовому отравлению людей, предупредил Мизинцев. По его словам, боевики «целенаправленно провоцируют Вооруженные силы России на ответный огонь», чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за возможные жертвы среди мирных жителей.


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Мизинцев подчеркнул, что российское Министерство обороны заранее предупреждает Запад, что «эти и другие подобные провокации со стороны украинских властей в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах».

Также ВСУ разместили военную технику и склад с боеприпасами на территории двух школ и профессионального училища в Краматорске, при этом эвакуация из близлежащих домов не проводилась, сообщил Мизинцев.



#Украина #Донбасс


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По материалам: pnp.ru

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