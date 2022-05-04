Наталья Антонова дала рекомендации, что нужно сделать в майские выходные на дачном участке
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Наталья Антонова дала рекомендации, что нужно сделать в майские выходные на дачном участке

Наталья Антонова дала рекомендации, что нужно сделать в майские выходные на дачном участке
Актриса и многодетная мама Наталия Антонова не только известная артистка,  отличная  хозяйка, но и знатный садовод. На майские праздники Антонова дала несколько советов своим поклонникам — что, по ее мнению, необходимо сделать в эти дни.
Наталья Антонова «10 советов  опытных Садоводов🌸
Итак, что нужно сделать в саду на первомайские праздники:
1.Собрать прошлогодние листья. 2 .Обрезать поросль у яблонь. 3.Побелить плодовые деревья. 4.Приготовить грядки. 5.Обработать теплицу. 6.Посадить холодостойкие овощи. 7.Подготовить семенной картофель. 8.Развязать, обрезать и обработать кустарник. Я , почти молодец , пункты 1,2,3 и 8 выполнены!!!!!👍», похвасталась актриса. Наталья также показала свой прошлогодний урожай яблок.
Наталья Антонова «На фото мой урожай яблок, красивые и очень вкусные, как раз сейчас на яблонях появились листики, нужно срочно опрыскать от вредителей, а когда завяжутся бутоны, опрыскать ещё раз, иначе бутоны будут съедены, урожая не будет, побелить ствол тоже обязательно! Делаю так, каждый год !!!», - посоветовала Наталия Антонова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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