Наталья Антонова дала рекомендации, что нужно сделать в майские выходные на дачном участке

Актриса и многодетная мама Наталия Антонова не только известная артистка, отличная хозяйка, но и знатный садовод. На майские праздники Антонова дала несколько советов своим поклонникам — что, по ее мнению, необходимо сделать в эти дни.Наталья Антонова «10 советов опытных Садоводов🌸Итак, что нужно сделать в саду на первомайские праздники:1.Собрать прошлогодние листья. 2 .Обрезать поросль у яблонь. 3.Побелить плодовые деревья. 4.Приготовить грядки. 5.Обработать теплицу. 6.Посадить холодостойкие овощи. 7.Подготовить семенной картофель. 8.Развязать, обрезать и обработать кустарник. Я , почти молодец , пункты 1,2,3 и 8 выполнены!!!!!👍», похвасталась актриса. Наталья также показала свой прошлогодний урожай яблок.Наталья Антонова «На фото мой урожай яблок, красивые и очень вкусные, как раз сейчас на яблонях появились листики, нужно срочно опрыскать от вредителей, а когда завяжутся бутоны, опрыскать ещё раз, иначе бутоны будут съедены, урожая не будет, побелить ствол тоже обязательно! Делаю так, каждый год !!!», - посоветовала Наталия Антонова.