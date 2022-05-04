Наталья Рудова едва не погибла в авиакатастрофе
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Наталья Рудова едва не погибла в авиакатастрофе

Наталья Рудова едва не погибла в авиакатастрофе
Актриса Наталья Рудова рассказала, что пережила на борту самолета. Артистка разместила в своих социальных сетях рассказ о том, что самолет для нее становится настоящей пыткой. Рудова много путешествует. Она всегда фотографируется на борту лайнеров с улыбкой. Но на самом деле знаменитость сильно переживает во время полетов. Все дело в том, что однажды Рудова чуть не погибла в самолете. «Был момент двух страшных свободных падений подряд, весь самолет орал и плакал, как будто мы падаем. А мы прямо падали. Я не крикнула ни разу, но после проснулась с криком ночью», – отметила Наталья.
Наталья Рудова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я боялась заново этот ужас испытать. Потому что я видела, как непристегнутые люди выскакивали из кресел и ударялись об потолок, с такой скоростью мы «падали». Сильно страшно было, меня даже незнакомые люди успокаивали. Потом прошло само собой», – резюмировала блондинка. Напомним, ранее Наталья Рудова рассказала о буллинге на протяжении всей ее жизни. Знаменитость вспомнила, как еще в детском саду над ней смеялась воспитательница. Потом в школе травлю устраивали сверстники и учителя. И даже на работе у Рудовой не обошлось без издевок.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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