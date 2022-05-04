Новые геймплейные ролики Thymesia — мрачной RPG в стиле Dark Souls
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Новые геймплейные ролики Thymesia — мрачной RPG в стиле Dark Souls

Новые геймплейные ролики Thymesia — мрачной RPG в стиле Dark Souls


Несколько дней назад разработчики игры Thymesia объявили дату релиза. Проект станет доступен на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC уже 9 августа этого года.

Портал IGN получил возможность эксклюзивно ознакомиться с игрой Thymesia и опубликовать несколько геймплейных роликов проекта. Ниже можно видеть превью журналистов IGN по Thymesia. В нем журналисты рассказывают о RPG, отмечая, что игра не так похожа на Dark Souls, как выглядит на первый взгляд. В Thymesia игроки должны действовать в боях агрессивно, а не рассчитывать на парирование, которое в игре тоже имеется. Отмечается, что в игре интересный мир (по крайней мере, то что журналисты успели посмотреть). В целом, проект вызвал интерес у журналистов IGN.


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Еще один геймплейный ролик Thymesia от IGN — это просто 10 минут игрового процесса — его можно посмотреть ниже.


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Напомним, что Thymesia рассказывает историю королевства, которое охватила чума.

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По материалам: newxboxone

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