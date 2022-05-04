Оксана Самойлова располнела на фоне лени
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Оксана Самойлова располнела на фоне лени

Оксана Самойлова располнела на фоне лени
34-летняя модель Оксана Самойлова недовольна своей фигурой. Бизнесвумен сообщила, что возобновила занятия спортом. Жена рэпера Джигана пожаловалась, что ей приходится прикладывать массу усилий, чтобы сохранить стройность. Оксана – многодетная мама. Она родила четверых детей и сохранила потрясающую фигуру, о которой многие могут только мечтать. Однако сама избранница музыканта сейчас не в полной мере довольна тем, как выглядит. Модель призналась, что снова записалась в спортзал. «Крик души. Надоело мне смотреть на всех этих тренирующихся девчат. Мне надоело, что я такая ленивая. Я понимаю, что мне уже много лет. В 34 года уже само не рассасывается! Если не тренируешься, то привет, целлюлит и дряблая кожа», — эмоционально высказалась Самойлова. Бизнесвумен заявила, что возобновляет тренировки. Она даже купила абонемент в спортивный зал. Однако многодетная мама не уверена, что ее энтузиазма хватит надолго. «Даже не знаю, сколько раз туда схожу. Два или пять. Но вы должны знать, что я не сдаюсь. Может, операцию сделать и пошло оно всё?» — сказала жена рэпера.
Оксана Самойлова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Оксана, как и обещала, приехала в спортзал. Она показала себя перед началом тренировки в черном облегающем костюме – топе с глубоким декольте и шортах. Модель продемонстрировала свою фигуру с разных ракурсов, положив руки за голову. «58 килограммов сейчас. Не могу больше наесть пока. Может быть гораздо лучше», — заявила Самойлова. Ранее она говорила о том, что старается набрать вес, чтобы ее формы стали более женственными. Многодетная мама также продемонстрировала «самое адовое упражнение» на ягодицы. Оксаны положила одну ногу на куб и начала приседать. «Просто полыхает всё после первого подхода!» — заверила супруга артиста.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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