Ольга Будина возмущена словами Андрея Макаревича
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Ольга Будина возмущена словами Андрея Макаревича

Ольга Будина возмущена словами Андрея Макаревича
Актриса Ольга Будина высказалась о заявлении сбежавшего певца. Андрей Макаревич улетел в Израиль, где у него живет жена Эйнат Кляйн. Из-за границы артист вдруг стал поливать грязью свою страну и соотечественников, заявляя, что «Россия уехала». А дескать те, кто остался и «тявкает» — это не Россия.
Андрей Макаревич - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Музыкант на этом не успокоился и дал интервью Ксении Собчак на ее проекте «Осторожно: Собчак!», удивил своими словами вновь публику. Актриса Ольга Будина особенно поразилась его высказываниям, что на Украине, по его мнению, не трогают русскую культуру и нет притеснения русскоговорящих. «Отмены русской культуры, по словам Макаревича, нет. Геноцида русских на Донбассе, видимо, тоже нет», — процитировала Telegram-канал PeachBlossom Ольга Будина. И опубликовала отрезок интервью с Андреем Макаревичем, который ее особенно покоробил.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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