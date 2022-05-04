Ольга Орлова дала сыну – имениннику ценные советы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Орлова дала сыну – имениннику ценные советы

Ольга Орлова дала сыну – имениннику ценные советы
Певица Ольга Орлова поделилась фото с сыном Артемом Кармановым, которому сегодня исполнился 21год. Ольга Орлова сегодня празднует день рождения своего единственного сына. Артему, которого бывшая солистка «Блестящих» родила от Александра Карманова, исполнился 21 год. Его родители развелись, когда ему не было и трех лет. Несмотря на это, Орлова сделала всё, чтобы сохранить хорошие отношения сына с его отцом.
Ольга Орлова «Так выглядит счастливая мама взрослого 21-го летнего сына! 🍾😻🎂🎉🎊🎁», подписала фото Орлова. Певица публично поздравила Артема, оставив для него послание в Сети. Она дала имениннику советы на будущее, в частности дала наставления на семейную жизнь. Ольга считает, что как хорошая мать обязана научить сына правильно общаться с женой.
Ольга Орлова с сыном Артемом «Никогда не говори своей жене: «А мама делала так!»❗️Фразу «А у мамы это было вкуснее» забудь навсегда!❗️Не жалуйся мне на жену.Ты выбирал сам!❗️Не рассказывай жене о своих прошлых отношениях. Настаивай, что всё забыл!❗️Сохраняй в телефоне только « безопасную» информацию. Всё остальное держи в голове, тренируй память, компроматы учи наизусть.❗️Всегда хвали еду, приготовленную женой.❗️Всегда хвали её стрижку. Даже, если тебе не нравится, помни: волосы не зубы, отрастут.❗️»— учит Орлова сына. Чтобы избежать ненужных слухов Ольга уточнила, что её сын всё еще холостяк. «Артём ещё не женат, это на будущее», — написала артистка. Впрочем, ни у кого в окружении семьи Орловой нет сомнений в том, что у Артема не будет отбоя от невест. Он растет завидным женихом: с отличием закончил школу, ни разу не был замечен в скандалах и уже имеет свой доход. Певица честно признается, что еще помогает ему с деньгами, но он стремится перейти на самообеспечение. Что касается самой Ольги, то она недавно снова обрела счастье в личной жизни. В сентябре прошлого года певица вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. Орлова уверяет, что новый муж легко нашел подход к Артему, поэтому они быстро подружились.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Слух: Ubisoft решила закрыть серию Watch Dogs
Слух: Ubisoft решила закрыть серию Watch Dogs
Анонсирована игра Running on Magic — платформер про мага и Мрачного Жреца
Анонсирована игра Running on Magic — платформер про мага и Мрачного
Александр Васильев рассказал о сексуальном образе женщины
Александр Васильев рассказал о сексуальном образе женщины
Оксана Самойлова располнела на фоне лени
Оксана Самойлова располнела на фоне лени
Образ дня: Кейт Миддлтон в изумрудно-зеленом платье посетила Музей дизайна в Лондоне
Образ дня: Кейт Миддлтон в изумрудно-зеленом платье посетила Музей
Ольга Орлова дала сыну – имениннику ценные советы
Ольга Орлова дала сыну – имениннику ценные советы
Наталья Антонова дала рекомендации, что нужно сделать в майские выходные на дачном участке
Наталья Антонова дала рекомендации, что нужно сделать в майские
Новые геймплейные ролики Thymesia — мрачной RPG в стиле Dark Souls
Новые геймплейные ролики Thymesia — мрачной RPG в стиле Dark Souls
Razer и Xbox представили официальный геймпад Star Wars Xbox
Razer и Xbox представили официальный геймпад Star Wars Xbox
Елена Вожакина — биография: личная жизнь актрисы, национальность, муж, семья, рост (фото)
Елена Вожакина — биография: личная жизнь актрисы, национальность,
Максим Матвеев — биография : личная жизнь, жена, семья, родители, новости (фото)
Максим Матвеев — биография : личная жизнь, жена, семья, родители,
Биография Дроздова Николая: личная жизнь, сколько лет ведущему, жена, дети (фото)
Биография Дроздова Николая: личная жизнь, сколько лет ведущему, жена,

Топ на сегодня

Трассировка лучей в Chernobylite на Xbox Series S работала не очень хорошо, поэтому от нее отказались
Трассировка лучей в Chernobylite на Xbox Series S работала не очень
Отец Михаила Ширвиндта заявил, что работы нет, пить и курить тоже не дают
Отец Михаила Ширвиндта заявил, что работы нет, пить и курить тоже не
Ани Лорак отправила 11-летнюю дочку к отцу в Турцию
Ани Лорак отправила 11-летнюю дочку к отцу в Турцию
Как выяснилось, Лера Кудрявцева получает нищенскую зарплату на НТВ
Как выяснилось, Лера Кудрявцева получает нищенскую зарплату на НТВ
Ольга Орлова высказалась о живодерах
Ольга Орлова высказалась о живодерах

Еще по теме

Ольга Орлова рассказала о расставаниях с мужчинами
Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со свекровью
Ольга Орлова прошлась по Евровидению
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе