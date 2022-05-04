Ольга Орлова дала сыну – имениннику ценные советы

Певица Ольга Орлова поделилась фото с сыном Артемом Кармановым, которому сегодня исполнился 21год. Ольга Орлова сегодня празднует день рождения своего единственного сына. Артему, которого бывшая солистка «Блестящих» родила от Александра Карманова, исполнился 21 год. Его родители развелись, когда ему не было и трех лет. Несмотря на это, Орлова сделала всё, чтобы сохранить хорошие отношения сына с его отцом.Ольга Орлова «Так выглядит счастливая мама взрослого 21-го летнего сына! 🍾😻🎂🎉🎊🎁», подписала фото Орлова. Певица публично поздравила Артема, оставив для него послание в Сети. Она дала имениннику советы на будущее, в частности дала наставления на семейную жизнь. Ольга считает, что как хорошая мать обязана научить сына правильно общаться с женой.Ольга Орлова с сыном Артемом «Никогда не говори своей жене: «А мама делала так!»❗️Фразу «А у мамы это было вкуснее» забудь навсегда!❗️Не жалуйся мне на жену.Ты выбирал сам!❗️Не рассказывай жене о своих прошлых отношениях. Настаивай, что всё забыл!❗️Сохраняй в телефоне только « безопасную» информацию. Всё остальное держи в голове, тренируй память, компроматы учи наизусть.❗️Всегда хвали еду, приготовленную женой.❗️Всегда хвали её стрижку. Даже, если тебе не нравится, помни: волосы не зубы, отрастут.❗️»— учит Орлова сына. Чтобы избежать ненужных слухов Ольга уточнила, что её сын всё еще холостяк. «Артём ещё не женат, это на будущее», — написала артистка. Впрочем, ни у кого в окружении семьи Орловой нет сомнений в том, что у Артема не будет отбоя от невест. Он растет завидным женихом: с отличием закончил школу, ни разу не был замечен в скандалах и уже имеет свой доход. Певица честно признается, что еще помогает ему с деньгами, но он стремится перейти на самообеспечение. Что касается самой Ольги, то она недавно снова обрела счастье в личной жизни. В сентябре прошлого года певица вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. Орлова уверяет, что новый муж легко нашел подход к Артему, поэтому они быстро подружились.