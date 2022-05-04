Ольга Орлова рассказала об успехе через постель

44-летняя певица и ведущая Ольга Орлова призналась, что ее уволили, как только она забеременела. Артистка разоткровенничалась о закулисье шоу-бизнеса. Певица рассказала, как сложилась ее карьера в популярной поп-группе. Ведущая «Дома-2» заверила, что ей в своей работе не приходилось сталкиваться с абьюзом. По словам Ольги, когда она начала строить певческую карьеру, ей было всего 16 лет. В тот момент она еще училась в школе. «Я была неинтересная для мужчин в сексуальном плане, я была ребенком. А когда я стала интересна как женщина, эти продюсеры мне уже были неинтересны. Я уже всего добилась и состоялась. Попала ли я в группу «Блестящие» через постель? Конечно же, нет», — заверила Орлова. Певица рассказала, что оказалась в шоу-бизнесе случайно. Она поехала за компанию с подругой на кастинг в кино. В итоге приятельница не прошла, а Ольгу взяли. Спустя время девушка также по воле случая познакомилась с продюсером «Блестящих». На первом же прослушивании он утвердил ее в группу. «Когда мы стали популярными девочками, у нас были частые предложения от бизнесменов, но это не было абьюзом», — отметила артистка. Карьера звезды в «Блестящих» закончилась со скандалом. «Меня выгнали из-за беременности. Меня уволили», — призналась экс-солистка коллектива.Ольга Орлова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Орлова заявила, что на проекте «Фабрика звезд» были случаи, когда участницы имени близкие отношения с продюсерами. «Это точно. Например, Александр Шульгин и Юлия Михальчик. Это было несколько историй, о которых я знала. Был ли это абьюз? Нет, конечно! Это было по обоюдному согласию. Наверное, девочки рассчитывали на продвижение, а может, это была любовь», — высказалась подруга покойной Жанны Фриске. Певица также прокомментировала скандал, который разгорелся после откровений Елены Прокловой. Звезда фильма «Будьте моим мужем» обвинила в домогательствах известного актера и режиссера. Она не назвала его имя, но многие сделали вывод, что речь идет об Олеге Табакове. Ольга считает, что Елене нужно было рассказать обо всем еще при жизни артиста. «Зачем, когда человека уже нет в живых? Боялась его влияния? Но они оба уже были в возрасте, ей не нужны ни роли, ничего. Чего бояться? Если у тебя есть претензии к человеку, то предъяви пока он жив», — объяснила свою позицию Орлова. Поп-звезда призналась, что до сих пор не имеет возможности видеть своего крестника Платона – сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Телеведущий после смерти избранницы запретил ее родным общаться с мальчиком. В «черный список» попала и Ольга. Певица считает, что все конфликты были бы забыты, если бы Шепелев позволил родным Жанны видеть ее сына. Орлова заверила, что лично она не участвовала в скандалах и не высказывалась плохо о Дмитрии. «Я никого не поливала грязью, почему мне не дают видеться с крестником? Что я сделала плохого? Мы могли бы втроем пойти в кафе, я не против. Мне так обидно! Я вообще ни при чем! Дима, если у тебя есть ко мне претензии, то давай встретимся! Я открыта к общению», — призвала артистка в разговоре с Александром Добровинским для его YouTube-канала.