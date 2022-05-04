Ольга Орлова высказалась о живодерах

Ведущая и певица Ольга Орлова прокомментировала поступок известного ведущего. Дмитрий Задорожный после празднования в честь дня рождения своей жены расправился с котом. Певица Ольга Орлова обратилась в прокуратуру. Бывшая солистка группы «Блестящие» заявила, что известный организатор праздников и ведущий мероприятий убил своего кота. Инцидент произошел 2 мая в два часа ночи. Житель подмосковных Химок Дмитрий Задорожный отмечал с гостями день рождения жены. Когда знакомые ушли, мужчина принялся избивать своего кота. «Камеры видеонаблюдения записали жесточайшее обращение местного жителя с животным, — пояснила Орлова. — Сначала он со всей силы бьет кота об асфальт, затем начинает пинками запихивать его в подъезд. К сожалению, кот умер. Живодер добил кота уже на своем этаже. Видео произошедшего на редкость жестокое, слабонервным не смотреть. Кота вынесли в черном пакете немного позже, жена живодера отмывала кровь в ночи на площадке. Утром у подъезда и в холле лифта кругом была кровь».Ольга Орлова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Живодер рассказал, что питомец два года жил в его семье. По словам Дмитрия, животное якобы вело себя агрессивно – разодрало диван, царапало детей. Шоумен заявил, что ночью после ухода гостей в голове у животного по кличке Сыр «что-то перемкнуло». «Кот, глупо это звучит, но он на меня кинулся. То есть, кот на меня напал. Пострадавший в этой теме я», — заверил Задорожный канал Рен-ТВ. Однако у известной певицы оказалось совершенно другое мнение о произошедшем. «Такие твари должны сидеть в тюрьме, а не устраивать детские праздники! – заявила Ольга. — Я прошу прокуратуру Московской области, Химкинскую городскую прокуратуру, полицию Химок и все органы власти подключиться к этому делу, чтобы не дать этому нелюдю остаться безнаказанным!!!» Опубликованное звездой фильма «Любовь-морковь» видео жесточайшего избиения кота шокировало многих пользователей. Звездные друзья Орловой и фанаты также высказали негодование в адрес шоумена. «Я плачу, на это просто невозможно смотреть», «Боже, какой кошмар!», «Вымещать свою злость на слабом. Зачем они вообще заводят животных?», «Просто в тюрьму! Закон есть, всё зафиксировано!» — написали фолловеры.