Павел Деревянко рассказал, какие девушки ему нравится

Актер Павел Деревянко признался что ему нравятся в женщинах. Артист расстался с Дарьей Мясищевой после десяти лет отношений. Вот уже больше года артист в статусе завидного холостяка. В свежем интервью он рассказал, какие женщины могут привлечь его внимание. Павел Деревянко никогда не скрывал, что жил с матерью дочерей в открытых отношениях. Экс-возлюбленная никогда не ревновала его к поклонницам и эффектным коллегам. А ведь звезда может похвастаться сотрудничеством с такими привлекательными артистками, как Анна Семенович, Аглая Тарасова и многие другие. В YouTube-шоу «Стрелец-молодец» Павел рассказал, перед какими женщинами он никогда не сможет устоять. «Красивые, сексуальные, добрые, талантливые, ироничные. Сучки!» — заявил звезда. Ведущая попросила, чтобы актер описал более четкий портрет: «Ну любимый типаж есть у тебя? Кошкина или Ходченкова?» Деревянко недолго думая ответил: «Кошкина! Форма и содержание!»Павел Деревянко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что Светлана Ходченкова сыграла избранницу Деревянко в комедии «Ржевский против Наполеона». А в сериале «Домашний арест» у звезды состоялась пикантная сцена с Яной Кошкиной. Павел со смущением признавался, что разгоряченные чувства к партнерше были настоящими. «Мы поржали и возбуждение ушло. Иногда приходится приклеивать скотчем, чтобы продолжить съемки», — делился он ранее с Кареном Адамяном. Сейчас сердце артиста свободно. А ведь еще год назад он страдал из-за расставания с Дарьей Мясищевой, которая подарила ему двух дочерей. Хотя Павел никогда не был верным спутником жизни и открыто признавался в полигамии. «Люблю красоту! Когда влюблен, конечно, тебе ничего другого не хочется. Но бывали моменты, когда пропадали острые ощущения и… от себя далеко не уйдешь… Как осознанный человек я понимал, что это неправильно. Я работал над собой», — сказал 45-летний актер.