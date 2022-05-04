Павел Прилучный признался, что такое любовь
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Павел Прилучный признался, что такое любовь

Павел Прилучный признался, что такое любовь
Актер Павел Прилучный заговорил о любви. После развода артист скрывает личную жизнь, хотя ему приписывают и роман с Мирославой Карпович, и воссоединение с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Актер на слухе не ведется и никаких комментариев не дает. Фанаты могут только догадываться, что же у кумира на душе. 34-х летняя звезда сериала «Закрытая школа» стал завидным холостяком почти два года назад. Через некоторое время Павел был замечен на совместном отдыхе с Мирославой Карпович. Пара никогда официально не объявляла о том, состоит ли в отношениях. И поклонники делали выводы о романе только по общим фото, меткам в соцсетях и прочим фишкам. И вот несколько месяцев назад актеры перестали публиковать совместные снимки, а Прилучный прилюдно попросил у Карпович прощения. Публика тут же сделала вывод, что звездный роман закончен. А причиной тому стала вернувшаяся страсть к бывшей супруге. Тем более что чуть ранее Павел и Агата с детьми Мией и Тимофеем были замечены на совместном отдыхе в Дубае. Тогда-то слухи о воссоединении и разгорелись с новой силой.
Павел Прилучный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сегодня же в своем в блоге Павел опубликовал милое фото, где он смотрит на игрушку. Подпись была лаконичная, но с намеком: «Любовь — это когда хочется обниматься». Поклонники артиста написали ему в комментариях, выразив понимание и поддержку. «Павлу обнимашек не хватает»; «Такие прекрасные слова»; «Вся наша семья шлет вам много-много обнимашек и позитивчиков», — отзываются преданные фанаты Прилучного. Стоить отметить, что, если Павел молчит о личном, то Агата активно отвечает и хейтерам, и поклонникам. Так, недавно она написала, что в своем грязном белье они разберутся сами. А на днях и вовсе вступилась за свою соперницу Мирославу: «Нельзя никого ругать, никаких артистов: ни Карпович, ни Прилучного, ни меня, ни Антона Хабарова, ни Гелу Месхи…»
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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