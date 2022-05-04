Практика привлечения удачи «Договор с Фортуной»

Вадим Карасев

Всем нам хочется, чтобы удача следовала за нами везде и всегда. Чтобы так и было, вы может воспользоваться помощью специальной практики под названием «Дороговор с Фортуной». Она поможет вам стать успешнее в любой из жизненных сфер.

Первое, что стоит отметить, так это тесную связь этой практики с двумя законами Вселенной: притяжения и равноценного обмена. В нашей жизни практически все события формируются исходя именно из этих простых принципов.

Как пользоваться практикой «Договор с Фортуной»

Вам потребуется блокнот, в котором вы будете вести важные для себя записи. Это будет нечто вроде личного дневника, но с иным предназначением. Для начала попробуйте поставить перед собой какую-то цель. Возможно, что она у вас уже есть. Это может быть реализуемая мечта, задача, заветное желание.

Данная практика основывается на взаимном обмене. Если вы хотите получить удачу и как можно скорее осуществить задуманное, то вам необходимо заключить договор с мирозданием. Вы пишите свою мечту или цель, а рядом пишете какое-то доброе дело, которое вы можете сделать. Далее вы ставите себе условие — никакой удачи, пока не выполните данное обещание. Чем сложнее обещание, тем больше у вас будет удачи и тем быстрее вы добьетесь поставленной задачи.

Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что договор с фортуной можно заключать на разных условиях. Например, вы можете поставить перед собой несколько простых задач, за выполнение которых получите расположение удачи. Вы можете поставить перед собой цель не только помочь кому-то из близких, но и просто незнакомому человеку. Тут ваши условия ограничиваются лишь фантазией.

Механизмы работы данной практики

Психологи отмечают высокую действенность данного метода привлечение удачи, потому что вы подсознательно настраиваете себя на то, что после того, как вы сделаете добро другому человеку, вы получите плату в виде удачи. Это формирует уверенность в себе, дает мотивацию.

Более того, тут, как было выше написано, работает закон притяжения. Вы настраиваете себя на то, что произойдет что-то хорошее, если вы сделаете сами что-то доброе и полезное. Вероятность того, что вы получите желаемое возрастает в разы. Закон равноценного обмена также работает в полную силу. Ведь люди довольно часто получают удачу от Вселенной за то, что делают нечто полезное. В данном случае этот процесс просто будет более осознанным.