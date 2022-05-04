Razer и Xbox представили официальный геймпад Star Wars Xbox

Вадим Карасев





4 мая — день Звездный Войн, который предполагает различные анонсы по популярной и многими любимой франшизе. В этот день компании Microsoft и Razer представили новый официально сертифицированный для Xbox геймпад в стиле Star Wars.

Новый геймпад от Razer в стиле Star Wars для Xbox One, Xbox Series X | S и PC выполнен в дизайне «штурмовиков» из знаменитой саги. Это стандартный контроллер Xbox, который идет в комплекте с зарядной станцией, выполненной тоже в стиле Star Wars.

Стоимость геймпада и дата его релиза пока не сообщаются. Обычно подобные комплекты от Razer стоят около $199,99.