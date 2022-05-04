Релиз Redout II состоится 26 мая — представлен новый трейлер гонки

Вадим Карасев





Игра Redout II, которая позиционируется как «самые быстрые гонки во вселенной», получила дату релиза. Издательство Saber Interactive сообщило, что проект выходит 26 мая на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. К анонсу даты релиза Redout II представили новый трейлер — его можно посмотреть ниже.

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Напомним, что Redout II — это гоночная аркада на реактивных кораблях. В игре заявлено на старте 36 уникальных трасс, масштабная настройка собственного корабля, обширная одиночная кампания и мультиплеер до 12 игроков.