Релиз Redout II состоится 26 мая — представлен новый трейлер гонки
Сегодня, 17:50 Вадим Карасев
Игра Redout II, которая позиционируется как «самые быстрые гонки во вселенной», получила дату релиза. Издательство Saber Interactive сообщило, что проект выходит 26 мая на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. К анонсу даты релиза Redout II представили новый трейлер — его можно посмотреть ниже.
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Напомним, что Redout II — это гоночная аркада на реактивных кораблях. В игре заявлено на старте 36 уникальных трасс, масштабная настройка собственного корабля, обширная одиночная кампания и мультиплеер до 12 игроков.
По материалам: newxboxone