Релизный трейлер Trek to Yomi — игра будет в Game Pass на этой неделе
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Релизный трейлер Trek to Yomi — игра будет в Game Pass на этой неделе

Релизный трейлер Trek to Yomi — игра будет в Game Pass на этой неделе


Издательство Devolver Digital представило релизный трейлер игры Trek to Yomi. Проект выходит уже 5 мая, сразу после релиза он станет доступен в Game Pass — на Xbox и PC. Ниже можно посмотреть трейлер, который приурочили к скорому релизу Trek to Yomi.


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Игра Trek to Yomi выходит на всех актуальных игровых платформах — Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Проект уже можно предварительно загрузить по Game Pass — он займет около 7 Гб.

Trek to Yomi — это экшен-платформер, выполненный в стиле классических кино о самураях. Игра расскажет о молодом войне, который взял на себя обязательно защитить деревню.

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По материалам: newxboxone

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