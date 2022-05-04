Ремонт кофемашины Saeco: неисправности Саеко

Вадим Карасев

Автоматические кофемашины Саеко способны обеспечить приготовление превосходного кофе за пару минут. Благодаря новейшим технологиям кофемашины Saeco являются одними из самых надежных. Большинство покупателей предпочитают приобретать кофемашины Саеко из-за:

Простого управления при помощи сенсорного дисплея.

Можно сохранить личные настройки.

Долгий срок эксплуатации для приготовления свыше 20 000 чашек кофе.

При регулярной замене фильтра, может долгое время эксплуатироваться без проведения очистки от накипи.

Как и любой другой прибор, кофемашина также не может служить вечно. Даже при правильном и постоянном обслуживании, кофейное оборудование выходит из строя. Что может послужить причиной и как это решить? Ответим на все эти вопросы в данной статье.

Что может спровоцировать поломку?

Давайте же посмотрим какие факторы могут повлиять на поломку кофемашины:

несвоевременное обслуживание;

неверная настройка параметров;

некорректная эксплуатация оборудования;

использование недопустимых сортов сырья (к примеру, ароматизированные или карамелизированные кофейные зерна).

Чаще всего кофемашина Саеко выходит из строя из-за некорректной эксплуатации оборудования. Несмотря на множество плюсов, кофемашины Саеко относятся к довольно прихотливым аппаратам, и поэтому стоит их ремонт доверить высококвалифицированным специалистам. Однако есть ряд поломок, которые можно устранить своими руками. Давайте перечислим их:

устранить повышенный уровень шума в процессе эксплуатации аппарата;

восстановление светильника на выключателе;

необходимо осуществить очистку капучинатора;

осуществить декальцинацию.

Основные неисправности кофемашины Саеко

Протекает вода из под рожка.

Причина. Уплотнительное кольцо забито солевыми отложениями или кофейными маслами.

Решение. Прочистить уплотнительное кольцо и проверить на наличие повреждений. Если уплотнительное кольцо повреждено, то необходимо его заменить.

Не поступает вода.

Причина. Вышел из строя фильтр, образовалась воздушная пробка, появилась накипь на варочной группе, произошел сбой в электросети.

Решение. Если причина в поплавке, то необходимо его заменить. Фильтр прежде чем его заменить, необходимо предварительно намочить. Если этого не осуществить, то возникнет воздушная пробка. Ее можно устранить при помощи включения пара через капучинатор.

Кофе не наливается.

Причина. Образовалась воздушная пробка, слишком мелкий помол зернового кофе, неисправен поплавок, возникли проблемы в заварочном блоке.

Решение. Необходимо отрегулировать помол кофе, устранить воздушную пробку через капучинатор, осуществить декальцинацию (процедура очистки кофейного оборудования от накипи).

Капучинатор не работает.

Причина. Загрязнилась молочная система. Чаще всего возникает при использования слишком жирных сливок или молока.

Решение. Необходимо тщательно очистить молочную систему и устранить жировые остатки от молочного продукта. Кроме того правильно установить диспансер, информация об этом сеть в инструкции к кофемашине.

Кофемолка издает нехарактерные для нее звуки.

Причина. Чаще всего данная проблема возникает из-за попадания в контейнер посторонних предметов. Еще одна причина - поврежденные жерновы.

Решение. Осмотрите контейнер на наличие посторонних предметов и в случае обнаружения извлеките их. Осмотрите жерновы, если на них будут найдены повреждения, то необходимо в обязательном порядке заменить их.

Почему стоит обратиться в сервисный центр по ремонту кофемашин?

Еслиу вас отсутствует опыт по ремонту кофемашин, то существенно повышается риск повреждения внутренних запчастей кофейного оборудования, что в дальнейшем повлечет за собой более дорогостоящий ремонт.

Специалисты компании “Kofevspb” (официальный сайт компании https://kofevspb.ru/) способны быстро найти причину неисправности и устранить ее в кратчайшие сроки по выгодной цене. Компания Kofevspb.ru осуществляет полный комплекс технического обслуживания и ремонт любой сложности. Специалисты компании обладают большим опытом работы с ремонтом различных брендов кофемашин, в том числе с Саеко.

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