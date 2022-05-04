Самые лучшие и самые худшие черты характера Рака
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Самые лучшие и самые худшие черты характера Рака

Самые лучшие и самые худшие черты характера Рака

Каждый из нас хочет быть лучше, но не бывает идеального Знака Зодиака. У всех есть свои хорошие и негативные черты в характере. Астрологи рассказали обо всём, что вам нужно знать про Раков.


Раков часто относят мстительным Знакам Зодиака, но это не значит, что они априори негативны. Если вы ведете себя с ними по-доброму, а также справедливы по отношению к ним, ждите похожего обращения к себе с их стороны. Ниже описано всё то, что вам стоит помнить об этих людях в самую первую очередь.

Самые лучшие черты характера Рака

Любовь к близким. Раки относятся к самым любящим Знакам Зодиака. Они обожают заботиться о второй половинке, детях, родителях. Они считают, что это их прямой долг и первостепенная обязанность. Раки всегда помнят о том, что им необходимо сделать для того, чтобы их близкий человек чувствовал себя счастливым и улыбался. Это идеальный родитель, муж или жена, брат или сестра.

Преданность. Раки — крайне преданные люди. Они не станут медлить, если их друг или родственник попал в беду. Они сорвутся на подмогу поздней ночью, в рабочее время. Это одна из самых лучших черт характера данных людей, ведь в мире не так много тех, кто действительно готов пожертвовать временем и силами ради того, чтобы близкому человеку или другу было легче справиться с проблемой.

Верность. В любовных отношениях Раки очень преданны. Согласно опросам и наблюдениям, представители этого Знака Зодиака практически никогда не изменяют вторым половинкам. Случаются прецеденты, но это бывает настолько редко, что не идет ни в какое сравнение с теми, кто, скажем, был рожден под Знаком Рыб или Близнецов. Если рак говорит вам. Что задержится на работе, значит он действительно будет там. Если он поедет в командировку, то не ждите от него мимолетных романов. Верность для Раков стоит превыше всего.


Щедрость. Если вы женщина и ищете себе вторую половинку, то знайте, что мужчины этого Знака являются одними из самых щедрых. Они никогда не скажут своей второй половинке, что у них нет денег и времени на что-то. Им нравится дарить подарки и делать что-то приятное близким людям. Это же касается и представителей данного Знака прекрасного пола. Женщины-Раки тоже могут похвастаться желанием дарить подарки. Это самые щедрые мамы в мире, которым точно ничего не жалко ради своих детей, и это не просто пустые слова.

Худшие черты характера Рака

Вспыльчивость. Раки очень вспыльчивые люди. Проблема не в том, что они могут выйти из себя из-за любой мелочи. Проблема в том, что они очень тяжело успокаиваются. Овны, к примеру, тоже легко выходят из себя, но так же легко и возвращаются в стабильное состояние. Ракам же это не свойственно. Если их что-то расстроило, то они очень долго будут возвращаться к прежнему равновесному состоянию. Тут не помогут ни слова поддержки, ни извинения.

Они часто обвиняют во всем других. Если произошло что-то плохое, то это точно не по их вине. У Раков никогда не бывает так, что во всем виноваты они. По их логике это просто невозможно, ведь они являются идеальными людьми. За это многие их ненавидят, а родственникам крайне непросто с ними общаться. Если кто-то начинает говорить Раку о том, что отчасти вина за создавшуюся ситуацию лежит на его плечах, это неминуемо приводит к скандалу.

Преувеличение. Раки — максималисты. Они крайне требовательны ко всем вокруг, любят притягивать за уши проблемы. Если произошла какая-то рядовая неурядица, она тут же получает статус проблемы мирового масштаба. Это конец света и тотальный ужас. Из-за этого с Ракам просто невозможно находиться рядом. Их поведение тут же лишает всех вокруг мотивации и оптимизма.

Критика. Раки редко делают другим людям комплименты. Они скорее будут искать в вашем поведении изъяны, будут делать вам замечания, но никогда не скажут вам, что вы действительно молодец и заслуживаете поощрения. Из-за этого Раков относят к самым невыносимым боссам на планете. От них не стоит ждать добрых слов, особенно если что-то идет не так, как планировалось. Самый лучший комплимент от представителя данного Знака — отсутствие критики в ваш адрес.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Ремонт кофемашины Saeco: неисправности Саеко
Ремонт кофемашины Saeco: неисправности Саеко
Как выбрать кофемашину для домашнего использования
Как выбрать кофемашину для домашнего использования
В Halo Infinite на Xbox Series S добавили режим 120 FPS
В Halo Infinite на Xbox Series S добавили режим 120 FPS
Самые лучшие и самые худшие черты характера Рака
Самые лучшие и самые худшие черты характера Рака
Александр Васильев рассказал о своем романе
Александр Васильев рассказал о своем романе
Марат Башаров проехался по сбежавшим звездам
Марат Башаров проехался по сбежавшим звездам
Furi получит DLC и next-gen обновление, но не на Xbox
Furi получит DLC и next-gen обновление, но не на Xbox
Жигалова нашла тайный заработок Чулпан Хаматовой
Жигалова нашла тайный заработок Чулпан Хаматовой
Наталья Рудова едва не погибла в авиакатастрофе
Наталья Рудова едва не погибла в авиакатастрофе
Павел Прилучный признался, что такое любовь
Павел Прилучный признался, что такое любовь
Ольга Орлова рассказала об успехе через постель
Ольга Орлова рассказала об успехе через постель
Практика привлечения удачи «Договор с Фортуной»
Практика привлечения удачи «Договор с Фортуной»

Топ на сегодня

Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в платье-трансформере и другие эффектные образы
Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в
Биография президента Франции Макрона: личная жизнь, родители, жена, дети, последние новости (фото)
Биография президента Франции Макрона: личная жизнь, родители, жена,
Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма
Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма
Сын Анны Седоковой не узнал маму
Сын Анны Седоковой не узнал маму
Вера Брежнева лишились гастролей в Турции
Вера Брежнева лишились гастролей в Турции

Еще по теме

У каких Знаков Зодиака самый плохой характер
Самые лучшие и самые худшие черты характера Тельца
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Раков
Самые властные и деспотичные мужчины по знакам Зодиака: держитесь от них подальше