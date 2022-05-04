Самые лучшие и самые худшие черты характера Рака

Вадим Карасев

Каждый из нас хочет быть лучше, но не бывает идеального Знака Зодиака. У всех есть свои хорошие и негативные черты в характере. Астрологи рассказали обо всём, что вам нужно знать про Раков.

Раков часто относят мстительным Знакам Зодиака, но это не значит, что они априори негативны. Если вы ведете себя с ними по-доброму, а также справедливы по отношению к ним, ждите похожего обращения к себе с их стороны. Ниже описано всё то, что вам стоит помнить об этих людях в самую первую очередь.

Самые лучшие черты характера Рака

Любовь к близким. Раки относятся к самым любящим Знакам Зодиака. Они обожают заботиться о второй половинке, детях, родителях. Они считают, что это их прямой долг и первостепенная обязанность. Раки всегда помнят о том, что им необходимо сделать для того, чтобы их близкий человек чувствовал себя счастливым и улыбался. Это идеальный родитель, муж или жена, брат или сестра.

Преданность. Раки — крайне преданные люди. Они не станут медлить, если их друг или родственник попал в беду. Они сорвутся на подмогу поздней ночью, в рабочее время. Это одна из самых лучших черт характера данных людей, ведь в мире не так много тех, кто действительно готов пожертвовать временем и силами ради того, чтобы близкому человеку или другу было легче справиться с проблемой.

Верность. В любовных отношениях Раки очень преданны. Согласно опросам и наблюдениям, представители этого Знака Зодиака практически никогда не изменяют вторым половинкам. Случаются прецеденты, но это бывает настолько редко, что не идет ни в какое сравнение с теми, кто, скажем, был рожден под Знаком Рыб или Близнецов. Если рак говорит вам. Что задержится на работе, значит он действительно будет там. Если он поедет в командировку, то не ждите от него мимолетных романов. Верность для Раков стоит превыше всего.

Щедрость. Если вы женщина и ищете себе вторую половинку, то знайте, что мужчины этого Знака являются одними из самых щедрых. Они никогда не скажут своей второй половинке, что у них нет денег и времени на что-то. Им нравится дарить подарки и делать что-то приятное близким людям. Это же касается и представителей данного Знака прекрасного пола. Женщины-Раки тоже могут похвастаться желанием дарить подарки. Это самые щедрые мамы в мире, которым точно ничего не жалко ради своих детей, и это не просто пустые слова.

Худшие черты характера Рака

Вспыльчивость. Раки очень вспыльчивые люди. Проблема не в том, что они могут выйти из себя из-за любой мелочи. Проблема в том, что они очень тяжело успокаиваются. Овны, к примеру, тоже легко выходят из себя, но так же легко и возвращаются в стабильное состояние. Ракам же это не свойственно. Если их что-то расстроило, то они очень долго будут возвращаться к прежнему равновесному состоянию. Тут не помогут ни слова поддержки, ни извинения.

Они часто обвиняют во всем других. Если произошло что-то плохое, то это точно не по их вине. У Раков никогда не бывает так, что во всем виноваты они. По их логике это просто невозможно, ведь они являются идеальными людьми. За это многие их ненавидят, а родственникам крайне непросто с ними общаться. Если кто-то начинает говорить Раку о том, что отчасти вина за создавшуюся ситуацию лежит на его плечах, это неминуемо приводит к скандалу.

Преувеличение. Раки — максималисты. Они крайне требовательны ко всем вокруг, любят притягивать за уши проблемы. Если произошла какая-то рядовая неурядица, она тут же получает статус проблемы мирового масштаба. Это конец света и тотальный ужас. Из-за этого с Ракам просто невозможно находиться рядом. Их поведение тут же лишает всех вокруг мотивации и оптимизма.

Критика. Раки редко делают другим людям комплименты. Они скорее будут искать в вашем поведении изъяны, будут делать вам замечания, но никогда не скажут вам, что вы действительно молодец и заслуживаете поощрения. Из-за этого Раков относят к самым невыносимым боссам на планете. От них не стоит ждать добрых слов, особенно если что-то идет не так, как планировалось. Самый лучший комплимент от представителя данного Знака — отсутствие критики в ваш адрес.