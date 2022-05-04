Сергей Лазарев заявил, что его травит пресса
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Сергей Лазарев заявил, что его травит пресса

Сергей Лазарев заявил, что его травит пресса
Сергей Лазарев в шоке о то что, о нем пишут. В СМИ прокатились сообщения о том, что артист отменил все концерты и намерен приостановить свою карьеру на неопределенный срок. После этого пресс-секретарь артиста Елена Дикевич выступила с заявлением, что все туры знаменитости в силе и эти сообщения не соответствуют действительности. Позже сам Сергей Лазарев в своем Telegram-канале пожаловался на настоящую хейтерскую атаку, которую ему устроили этими сообщениями.
Сергей Лазарев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В очередной раз! Прошу перестать распространять фейки и верить в них до тех пор, пока не получите официальной информации из первых уст! Это уже похоже на целенаправленную травлю! Новость о том, что я завершаю свою творческую деятельность, перестаю давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в СМИ! Хочу сказать одно — не дождетесь!  Концерты продолжаются, запись песен ведется!» — написал Лазарев. Сергей сказал, что будет работать для своих поклонников, а объявленный тур даже продлевает в связи с возросшим спросом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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