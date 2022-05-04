Шахназаров назвал имена гомосексуалистов в шоу-бизнесе в ответ на заявление Киркорова

Певец Филипп Киркоров сделал громкое заявление в защиту Галкина. На это ответил журналист Михаил Шахназаров. Михаил Шахназаров озвучил имена гомосексуалистов, которые представляют российский шоу-бизнес. Таким образом он отреагировал на слова Филиппа Киркорова, заступившегося за уехавших коллег. После того, как Киркоров поддержал Аллу Пугачеву и Максима Галкина, на него посыпались обвинения в защите представителей ЛГБТ-движения. Михаил Шахназаров отметил, что его коллеги «выполняют указы Запада», пытаясь обелить друг друга. В частности, своими действиями они насаждают «культуру гомосексуалистов» в России.Филипп Киркоров и Сергей Лазарев Помимо Киркорова и Галкина, к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации шоумен отнес также Сергея Лазарева. Писатель заметил, что все недовольные выступают с фразой «охота на ведьм», пишет eg.ru. По его мнению, Западу выгодно тиражировать Галкина, Киркорова и Лазарева, чтобы продвигать «нетрадиционную псевдокультуру». Журналист выразил уверенность в том, что очень скоро общественность будет слышать от сбежавших российских звезд разговоры о «глубоком смысле». Якобы таким образом они будут искать пути возвращения на родину, чтобы продолжать издеваться над русской культурой. Действия сбежавших артистов Шахназаров назвал не патриотичными, пишет eg.ru.