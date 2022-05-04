Слух: Ubisoft решила закрыть серию Watch Dogs

Вадим Карасев





В начале этого года издательство Ubisoft объявило, что прекращает поддержку Watch Dogs Legion, спустя примерно год после релиза проекта. Для многих это стало неожиданностью, учитывая, что Ubisoft обычно долго поддерживает свои успешные проекты новым контентом. Особенно если учитывать, что не все онлайн возможности были доступны в Watch Dogs Legion на старте.

Сейчас появились слухи, что Ubisoft могла не только прекратить поддержку Watch Dogs Legion, но и в целом закрыть (или прикрыть на продолжительный срок) франшизу. Известный игровой блоггер JorRaptor опубликовал видео, в котором привел выводы, что Ubisoft закрыла серию Watch Dogs. Он провел анализ ключевых специалистов, которые отвечали за разработку игр серии (с первой по третью часть). Некоторые из этих специалистов уволились из Ubisoft за последнее время, а другие перешли на развитиеразработку игр других франшиз. Фактически, старших специалистов, которые бы занимались Watch Dogs прямо сейчас, не осталось.

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Отметим, что официально Ubisoft не сообщает о закрытии Watch Dogs, но и нет никакой информации о планах по разработке новой части серии.