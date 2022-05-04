В Боснии и Герцеговине назначена дата всеобщих выборов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Боснии и Герцеговине назначена дата всеобщих выборов

В Боснии и Герцеговине назначена дата всеобщих выборов

В Боснии и Герцеговине назначена дата всеобщих выборов

16:02  Автор: Илья Сокольникас, Белград



Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине (БиГ) назначены на 2 октября этого года. Об этом в среду сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

В этот день пройдут выборы в коллективный высший орган управления — Президиум, в который входят по одному представителю трех конститутивных народов гособразования — сербов, бошняков и хорватов, а также в нижнюю палату (Палата представителей) Парламентской ассамблеи БиГ.

Кроме того, выборы в органы власти субъектов состоятся в каждом из двух энтитетов (образований) страны — Республике Сербской (РС) и Федерации БиГ. Жители РС выберут президента и вице-президента республики, в том время как в Федерации пройдут выборы в местный парламент.

Согласно Дейтонскому соглашению о мире в Боснии и Герцеговине, подписанному в декабре 1995 года в Париже, государство состоит из двух энтитетов: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины, а также Республики Сербской и округа Брчко. При этом БиГ имеет одну из самых сложных в мире систему устройства власти, которая учитывает интересы трех народов: сербов, хорватов и бошняков.

Читайте также:

• Президент Хорватии пообещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО • Боснийские сербы объявили о бойкоте совместных органов власти БиГ



49
# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Релиз Redout II состоится 26 мая — представлен новый трейлер гонки
Релиз Redout II состоится 26 мая — представлен новый трейлер гонки
Xbox представил 12 консолей Xbox Series S с разными дизайнами Lego Star Wars
Xbox представил 12 консолей Xbox Series S с разными дизайнами Lego
Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми отдыхают в Италии
Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми отдыхают в Италии
Мероприятие Xbox & Bethesda Game Showcase будет идти 90 минут
Мероприятие Xbox & Bethesda Game Showcase будет идти 90 минут
Digital Foundry: реализация VRR на Playstation 5 хуже, чем на Xbox Series X | S
Digital Foundry: реализация VRR на Playstation 5 хуже, чем на Xbox
Александр Ревва биография: личная жизнь, настоящая фамилия, родители, семья, жена, дети (фото)
Александр Ревва биография: личная жизнь, настоящая фамилия, родители,
Ольга Будина возмущена словами Андрея Макаревича
Ольга Будина возмущена словами Андрея Макаревича
Павел Деревянко рассказал, какие девушки ему нравится
Павел Деревянко рассказал, какие девушки ему нравится
В Halo Infinite добавили помощника Clippy из Microsoft Office
В Halo Infinite добавили помощника Clippy из Microsoft Office
3 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
3 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
17 смышлёных котиков, которые решили, что хватит сидеть на шее у хозяина, и нашли работу
17 смышлёных котиков, которые решили, что хватит сидеть на шее у
Шахназаров назвал имена гомосексуалистов в шоу-бизнесе в ответ на заявление Киркорова
Шахназаров назвал имена гомосексуалистов в шоу-бизнесе в ответ на

Топ на сегодня

Отец Михаила Ширвиндта заявил, что работы нет, пить и курить тоже не дают
Отец Михаила Ширвиндта заявил, что работы нет, пить и курить тоже не
Трассировка лучей в Chernobylite на Xbox Series S работала не очень хорошо, поэтому от нее отказались
Трассировка лучей в Chernobylite на Xbox Series S работала не очень
Сын Анны Седоковой не узнал маму
Сын Анны Седоковой не узнал маму
Александра Бортич — биография: личная жизнь, родители, муж, дети, новости (фото)
Александра Бортич — биография: личная жизнь, родители, муж, дети,
Сергей Лазарев лишился концертов из-за нерешительности
Сергей Лазарев лишился концертов из-за нерешительности

Еще по теме

Аналитики: Явка на стартовавших в Боснии и Герцеговине выборах будет самой низкой
Додик заявил о победе на на выборах в президиум Боснии и Герцеговины
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Додик планирует отстаивать позиции сербов в президиуме Боснии и Герцеговины