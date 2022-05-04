В Боснии и Герцеговине назначена дата всеобщих выборов

16:02 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине (БиГ) назначены на 2 октября этого года. Об этом в среду сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

В этот день пройдут выборы в коллективный высший орган управления — Президиум, в который входят по одному представителю трех конститутивных народов гособразования — сербов, бошняков и хорватов, а также в нижнюю палату (Палата представителей) Парламентской ассамблеи БиГ.

Кроме того, выборы в органы власти субъектов состоятся в каждом из двух энтитетов (образований) страны — Республике Сербской (РС) и Федерации БиГ. Жители РС выберут президента и вице-президента республики, в том время как в Федерации пройдут выборы в местный парламент.

Согласно Дейтонскому соглашению о мире в Боснии и Герцеговине, подписанному в декабре 1995 года в Париже, государство состоит из двух энтитетов: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины, а также Республики Сербской и округа Брчко. При этом БиГ имеет одну из самых сложных в мире систему устройства власти, которая учитывает интересы трех народов: сербов, хорватов и бошняков.

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