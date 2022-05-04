В ЕС планируют отключить от SWIFT еще три российских банка

11:06 Автор: Юлия Катенёва

Источник: ТАСС

В Еврокомиссии (ЕК) анонсировали отключение от межбанковской системы SWIFT еще трех российских банков, в том числе и Сбербанк. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Кроме того, в рамках шестого пакета санкций ЕК предполагается поэтапный отказ от импорта российской нефти, также сообщила она. Еще одно мерой может стать прекращение вещания в Евросоюзе трех крупных государственных телеканалов.

Такие предложения ЕК внесла на рассмотрение постоянных представителей стран Евросоюза, решение ожидается в конце недели.

В начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей 7 российских банков: ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Как ранее заявил в пресс-центре «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду»), отключение России SWIFT несмертельно, так как у страны есть свой аналог этой платежной системы.

Так, по данным на 18 апреля, к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации из 12 стран.

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