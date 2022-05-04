В Halo Infinite добавили помощника Clippy из Microsoft Office

Вадим Карасев





Пользователи старых версий Microsoft Office наверняка помнят интерактивного помощника Clippy, которого в России называли «Скрепыш». Он помогал ознакомиться с интерфейсом программ, которые входят в пакет Microsoft Office. Clippy был не лучшим образом воспринят сообществом, и его в конечном счете удалили из Microsoft Office, а сам он превратился в мем.

В Halo Infinite со стартом второго сезона появился «Скрепыш» в качестве амулета-брелока для оружия (легендарного) и эмблемы для оружия (эпической). Ниже можно посмотреть, на скриншотах с Pure Xbox, каким образом это выглядит.



