В Halo Infinite добавили помощника Clippy из Microsoft Office
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В Halo Infinite добавили помощника Clippy из Microsoft Office

В Halo Infinite добавили помощника Clippy из Microsoft Office


Пользователи старых версий Microsoft Office наверняка помнят интерактивного помощника Clippy, которого в России называли «Скрепыш». Он помогал ознакомиться с интерфейсом программ, которые входят в пакет Microsoft Office. Clippy был не лучшим образом воспринят сообществом, и его в конечном счете удалили из Microsoft Office, а сам он превратился в мем.

В Halo Infinite со стартом второго сезона появился «Скрепыш» в качестве амулета-брелока для оружия (легендарного) и эмблемы для оружия (эпической). Ниже можно посмотреть, на скриншотах с Pure Xbox, каким образом это выглядит.



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По материалам: newxboxone

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