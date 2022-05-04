В Halo Infinite на Xbox Series S добавили режим 120 FPS
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Halo Infinite на Xbox Series S добавили режим 120 FPS

В Halo Infinite на Xbox Series S добавили режим 120 FPS


В мультиплеере Halo Infinite стартовал второй сезон, который предлагает игрокам новый контент. Кроме того, есть и некоторые технические изменения, которые ждут игроков со стартом нового сезона.

В примечании к обновлению Halo Infinite разработчики указали, что игра получила режим 120 FPS на Xbox Series S. Напомним, ранее 120 FPS в шутере на младшей консоли Xbox нового поколения предлагался игрокам в ходе тестов до релиза игры. Однако, из-за нестабильной работы Halo Infinite на Xbox Series S в 120 FPS, разработчики отказались от этого режима к релизу шутера.

Также в Halo Infinite на Xbox Series X | S добавили дополнительно настройку, которая позволяет зафиксировать частоту на 30 FPS. Разработчики отмечают, что выбор настройки в 30 FPS работает на консолях Xbox Series X | S до перезапуска игры. То есть, после каждого повторного запуска Halo Infinite настройку нужно повторно активировать в параметрах.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ремонт кофемашины Saeco: неисправности Саеко
Ремонт кофемашины Saeco: неисправности Саеко
Как выбрать кофемашину для домашнего использования
Как выбрать кофемашину для домашнего использования
В Halo Infinite на Xbox Series S добавили режим 120 FPS
В Halo Infinite на Xbox Series S добавили режим 120 FPS
Самые лучшие и самые худшие черты характера Рака
Самые лучшие и самые худшие черты характера Рака
Александр Васильев рассказал о своем романе
Александр Васильев рассказал о своем романе
Марат Башаров проехался по сбежавшим звездам
Марат Башаров проехался по сбежавшим звездам
Furi получит DLC и next-gen обновление, но не на Xbox
Furi получит DLC и next-gen обновление, но не на Xbox
Жигалова нашла тайный заработок Чулпан Хаматовой
Жигалова нашла тайный заработок Чулпан Хаматовой
Наталья Рудова едва не погибла в авиакатастрофе
Наталья Рудова едва не погибла в авиакатастрофе
Павел Прилучный признался, что такое любовь
Павел Прилучный признался, что такое любовь
Ольга Орлова рассказала об успехе через постель
Ольга Орлова рассказала об успехе через постель
Практика привлечения удачи «Договор с Фортуной»
Практика привлечения удачи «Договор с Фортуной»

Топ на сегодня

Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в платье-трансформере и другие эффектные образы
Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в
Биография президента Франции Макрона: личная жизнь, родители, жена, дети, последние новости (фото)
Биография президента Франции Макрона: личная жизнь, родители, жена,
Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма
Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма
Сын Анны Седоковой не узнал маму
Сын Анны Седоковой не узнал маму
Вера Брежнева лишились гастролей в Турции
Вера Брежнева лишились гастролей в Турции

Еще по теме

Как выглядит кампания Halo Infinite на Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X | S
Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN
Digital Foundry: как работает кампания Halo Infinite на Xbox Series X | S
Ошибка Quick Resume в кампании Halo Infinite исправлена