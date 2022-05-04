В Halo Infinite на Xbox Series S добавили режим 120 FPS

Вадим Карасев





В мультиплеере Halo Infinite стартовал второй сезон, который предлагает игрокам новый контент. Кроме того, есть и некоторые технические изменения, которые ждут игроков со стартом нового сезона.

В примечании к обновлению Halo Infinite разработчики указали, что игра получила режим 120 FPS на Xbox Series S. Напомним, ранее 120 FPS в шутере на младшей консоли Xbox нового поколения предлагался игрокам в ходе тестов до релиза игры. Однако, из-за нестабильной работы Halo Infinite на Xbox Series S в 120 FPS, разработчики отказались от этого режима к релизу шутера.

Также в Halo Infinite на Xbox Series X | S добавили дополнительно настройку, которая позволяет зафиксировать частоту на 30 FPS. Разработчики отмечают, что выбор настройки в 30 FPS работает на консолях Xbox Series X | S до перезапуска игры. То есть, после каждого повторного запуска Halo Infinite настройку нужно повторно активировать в параметрах.