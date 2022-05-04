В столице Польше сняли флаги Украины с общественного транспорта
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В столице Польше сняли флаги Украины с общественного транспорта

В столице Польше сняли флаги Украины с общественного транспорта

14:25  Автор: Иван Попов


Источник: ТАСС



С общественного транспорта в Варшаве удалили украинские флаги, появившиеся там 26 февраля «в знак солидарности с Киевом» после начала спецоперации ВС РФ на территории постсоветской республики. Власти польской столицы не раскрывают причину своего решения, передает ТАСС.

«С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины», — отметили в мэрии города.

По данным польской юридической компании Lega Artis, прежний порядок демонстрации флага Украины нарушал местное законодательство. По законам Польши флаг иностранного государства может демонстрироваться лишь наравне с национальным. При этом украинские флаги наносились на транспорт наряду с символикой Варшавы.

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По материалам: pnp.ru

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