Венгерский художник совмещает разные фильмы и мультики в один кадр, создавая абсолютно безумные сюжеты
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Венгерский художник совмещает разные фильмы и мультики в один кадр, создавая абсолютно безумные сюжеты

Венгерский художник совмещает разные фильмы и мультики в один кадр, создавая абсолютно безумные сюжеты

Вот бывает смотришь какой-нибудь фильм или мультик, а тебя не оставляет ощущение, что будто бы чего-то не хватает. Навязчивое такое чувство, не отпускающее до самых титров. По всей видимости, художника из Венгрии под псевдонимом pixelfaker очень часто посещало это чувство. До такой степени, что он решил соединить творения кинематографа и мультипликации в забавные коллажи, закрыв не только свой личный гештальт, но и знатно повеселив своих подписчиков.

«Кунг-фу панда» и «Матрица»

«Эдвард руки-ножницы» и «Звёздные войны»

«Монстры на каникулах» и «Блэйд»

«Форест Гамп» и «Эйс Вентура»

«Волшебник страны Оз» и «Звёздные войны»

Художник не стесняется соединять самые несоединимые на первый взгляд картины.

«Винни Пух» и «Хэллоуин»

«Пила» и «Шрек»

«Вверх» и «Звёздные войны»

Но результат оказыается гораздо лучше, чем могло показаться на первый взгляд.

«Волшебник страны Оз» и «Железный человек»

«Шестое чувство» и «Охотники за приведениями»

«Инопланетянин» и «Люди в чёрном»

«Гарри Поттер» и «Тупой и ещё тупее»

И уж если не быть ханжой, а окунуться в мир собственной фантазии, то такие картины могли бы украсить современный кинематографический мир.

«Привидение» и «Крик»

«Один дома» и «Терминатор»

«История игрушек» и «Звонок»

В общем, режиссёры и продюсеры могли бы взять некоторые (можно сказать, все) идеи pixelfaker и знатно удивить киноманов со всего мира!

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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