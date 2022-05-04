Владимир Соловьев отправился на линию фронта

Журналист и ведущий Владимир Соловьев решил вспомнить свое прошлое. На прошлой неделе стало известно, что Владимир Соловьев был под прицелом злоумышленников, которые планировали нападение на ведущего. Несмотря на это, журналист покинул Москву и поехал освещать события в Донецкой области. О готовящемся нападении на Соловьева сообщил президент России. «Сегодня утром органами ФСБ пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — говорил ранее Владимир Путин. Ситуацию тут же прокомментировал 58-летний журналист: «Слухи ходили, но то, что они дойдут до такого воплощения... Я узнал обо всем вместе со всеми из выпуска новостей. Не удивлен. Значит, мы хорошо работаем после того, как ряд угроз был озвучен публично. Далее компетентные люди взяли эту информацию в сферу своего внимания и занимаются ей».Владимир Соловьев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Теперь ведущий вновь заявил о себе в медиапространстве, отправившись в в Донецкую область. Соловьев опубликовал снимок в соцсетях, подтверждающий местоположение, и подписал его: «С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной Завода Ильича. Все подробности уже завтра в утреннем шоу «Полный Контакт» радиостанции «Вести FM» и канала «Соловьев Live». Больше о том, в чем же заключается визит в Мариуполь в сопровождении главы Донецкой народной республики, он не сообщил. Пушилин, в свою очередь, на своей странице отметил: «На улицах города общались с жителями. Владимира Рудольфовича и там, несмотря на экипировку, узнавали, просили автограф, обнимали. Это первая поездка Владимира Соловьева в Донбасс. Уверен, не последняя».